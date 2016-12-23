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В Петербурге идёт облава на производителей суррогатного алкоголя

Общество
Силовое прикрытие обеспечивают бойцы спецназа ФСБ
Рейд в отношении нелегальных производителей алкоголя в Петербурге Рейд в отношении нелегальных производителей алкоголя в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 Декабря 2016, 11:13 — REGNUM  Сотрудники силовых и контролирующих структур проводят в Санкт-Петербурге масштабную операцию в отношении производителей суррогатных алкогольных напитков. Она идет сразу по нескольким адресам. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщили в Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка.

Представители Росалкогольрегулирования совместно с сотрудниками Управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области осуществляют рейды по выявленным ранее местам производства и оборота контрафактного алкоголя.

«В ходе мероприятий обнаружено незаконное производство алкогольной продукции во Фрунзенском районе, а также складские помещения с поддельной водкой в Выборгском районе. В настоящее время контрольные мероприятия продолжаются», — отметили в ведомстве.

Судя по фотоматериалам, которые распространило Росалкогольрегулирование, силовое обеспечение операции против производителей нелегального алкоголя обеспечивают бойцы спецназа ФСБ.

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Напомним, в Иркутской области в последние дни произошла массовая гибель людей от отравления суррогатным алкоголем. Число жертв достигло 74 человек. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК России «Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». В рамках расследовании, по последним данным, задержаны 12 человек.

Место производства алкогольного суррогата обнаружено. Управление Роспотребнадзора и полиция проверяют торговые точки, чтобы выявить и изъять опасную продукцию. В Иркутске введён режим чрезвычайной ситуации.

Читайте развитие сюжета: Более 40 тысяч бутылок суррогата изъято в ходе рейдов в Петербурге

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Подделка и незаконный оборот алкогольной продукции
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