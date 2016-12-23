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Как кубинцы Колыму покидать не хотели: обзор СМИ Магаданской области

Общество
О чём писали в республике 23 декабря

Магадан, Магаданская область, 23 Декабря 2016, 11:11 — REGNUM  Почему граждан Кубы выдворили с Колымы, сколько денег столица Магаданской области потратила на переселение инвалидов, чем полезен региону новый энергообъект и насколько меньше стали пить жители области — в обзоре ИА REGNUM.

Кубинцы на Колыме

Жители Кубы не захотели покидать Магадан после медового месяца, сообщают «Вести-Магадан». Пара из Гаваны приехала на Дальний Восток в предсвадебное путешествие, и не знала, что срок их визы ограничен одним месяцем, а не тремя.

Граждане Кубы Яйрон Консуегра Кабрера и его невеста Илианьяс за время своего путешествия кроме Магадана также побывали во Владивостоке, Хабаровске и Нерюнгри (Якутия). Полицейские нашли их в столице Колымы во время рейда и 2 недели продержали в центре временного содержания. Покинуть пределы России кубинцы должны были ещё 9 ноября.

Илианьяс — фармацевт по специальности, ее жених — инженер-программист и член сборной Кубы по шахматам. В Россию пара приехала потому, что им хотелось необычного путешествия и холода. «На кубе температура воздуха 30 градусов выше нуля, а здесь — 30 градусов и ниже», — объяснил журналистам Яйрон.

Переселение инвалидов

Доходы бюджета Магадана на 2016 увеличили почти на 2,7 миллиона рублей, пишет ИА MagadanMedia. Из этой суммы 2,5 миллиона рублей — субсидия из областного бюджета на приобретение жилья инвалидам-колясочникам, проживающим в домах, которые прежде являлись общежитиями, и нуждающимся в переселении в квартиры, расположенные на первых этажах. Остальные средства — субсидии на проведение кадастровых работ.

На заседании думы городским депутатам также представили проект постановления мэрии Магадана об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2016 и 2017 годы. Из плана-2016 предложено исключить 17 объектов в связи с несостоявшимися торгами и включить их в план приватизации следующего года. Всего в следующем году

Новый энергообъект

«Магаданэнерго» завершило строительство ЛЭП и подстанции 35 кВ в посёлке Оротукан Магаданской области. Как пишет газета «Магаданская правда», эта сетевая инфраструктура необходима для энергоснабжения котельной, которая возводится по программе Правительства Магаданской области. К новым объектам подключат и поселковые сети, что повысит надежность энергоснабжения. На реализацию проекта потребовалось 212 млн. руб.

Сейчас идут испытания и наладка оборудования. Двухцепная линия электропередачи «Оротукан — Электрокотельная» построена на металлических опорах, ее протяженность 1,1 км. По словам генерального директора «Магаданэнерго» Владимира Милотворского, в области имеется избыток электрических мощностей, поэтому есть возможность свободную энергию использовать для производства тепла, и это благоприятно скажется на экономике территории.

На 9,5% меньше алкоголя

В январе-ноябре 2016 года объем розничной продажи алкогольных напитков и пива составил 3401,8 млн. рублей, что на 9,5% меньше, чем год назад, сообщает РИА «КОЛЫМА-ИНФОРМ» на основании данных Магаданстата.

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Доля реализации алкогольных напитков и пива в обороте розничной торговли составила 12,6% против 13,3% в январе-ноябре 2015 года. Водки и ликероводочных изделий населению было продано 165,4 тыс. декалитров, в аналогичном периоде прошлого года — 184,6 тыс. декалитров. Наблюдается и снижение продаж пива населению — почти на 60 тыс. декалитров.

Продажа алкогольных напитков и пива на душу населения в пересчете в абсолютный алкоголь в январе-ноябре 2016 года составила 8,6 литра (в январе-ноябре 2015 года — 9,4 литра).

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