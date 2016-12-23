Таджикистан отменил рейсы «Уральских авиалиний» в Душанбе

«В качестве ответной меры мы (власти Таджикистана) закрываем четыре рейса «Уральских авиалиний»»

Душанбе, , 10:23 — REGNUM Власти Таджикистана отменили рейсы авиакомпании «Уральские авиалинии» из четырех городов России — Краснодара, Красноярска, Уфы и Челябинска. Об этом, как передает RT, заявил начальник департамента гражданской авиации Министерства транспорта Таджикистана Юсуф Рахмонов.

По его словам, отмена рейсов «Уральских авиалиний» стала ответной мерой на решение властей РФ приостановить полеты таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» в российские регионы.

«В качестве ответной меры мы (власти Таджикистана) закрываем четыре рейса «Уральских авиалиний», которые летали в Душанбе», — сказал Рахмонов.

21 декабря пресс-служба министерства транспорта России сообщила, что Российская Федерация приостановила авиасообщение с Таджикистаном.

«Авиасообщение между Россией и Таджикистаном приостановлено с 00 часов 22 декабря», — отмечалось в сообщении.

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