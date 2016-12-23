Пятница, 23 Декабря 2016 года
12:30:58 МСК

Таджикистан отменил рейсы «Уральских авиалиний» в Душанбе

Общество
«В качестве ответной меры мы (власти Таджикистана) закрываем четыре рейса «Уральских авиалиний»»

Душанбе, 23 Декабря 2016, 10:23 — REGNUM  Власти Таджикистана отменили рейсы авиакомпании «Уральские авиалинии» из четырех городов России — Краснодара, Красноярска, Уфы и Челябинска. Об этом, как передает RT, заявил начальник департамента гражданской авиации Министерства транспорта Таджикистана Юсуф Рахмонов.

По его словам, отмена рейсов «Уральских авиалиний» стала ответной мерой на решение властей РФ приостановить полеты таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» в российские регионы.

«В качестве ответной меры мы (власти Таджикистана) закрываем четыре рейса «Уральских авиалиний», которые летали в Душанбе», — сказал Рахмонов.

21 декабря пресс-служба министерства транспорта России сообщила, что Российская Федерация приостановила авиасообщение с Таджикистаном.

«Авиасообщение между Россией и Таджикистаном приостановлено с 00 часов 22 декабря», — отмечалось в сообщении.

Читайте также: Минтранс РФ: авиасообщение с Таджикистаном приостановлено

Читайте также: Минтранс грозит остановить авиасообщение между РФ и Таджикистаном

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Средней Азии
Главное сегодня
NB!
23.12.16
Глава ПАСЕ Аграмунт посетит Москву в январе
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
23.12.16
Рязанская мэрия расторгла договор на снос дома Циолковского
РязаньРоссия Судьба архитектурного наследия Культура
NB!
23.12.16
Якутяне — Путину: Почему в богатой республике царит крайняя нищета?
ЯкутскРоссия Пресс-конференция Владимира Путина Политика
NB!
23.12.16
Максим ИсаевNational Interest: Почему Польшу захлестнули протесты
ВаршаваПольша Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
23.12.16
Яков РудьВойна Украины — большой бизнес олигарха Порошенко
КиевУкраина Верховная рада Украины VIII созыва Политика
NB!
23.12.16
Долги Приморского театра оперы и балета припишут краевой администрации
ВладивостокРоссия Долги предприятий Общество
NB!
23.12.16
«Нефть нашла точку баланса»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
23.12.16
«Доллар может проверить на прочность 60»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
23.12.16
Максим ИсаевWashington Post: Алеппо – признак упадка США
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
23.12.16
Россию лишили этапа Кубка мира по конькобежному спорту
БернШвейцария Допинговые скандалы Спорт
NB!
23.12.16
В «АЛРОСА» идут массовые сокращения — «руководство ГОКа экономит на всём»
ЯкутскРоссия Безработица Общество
NB!
23.12.16
Приморье — Путину: проблемы многодетных, в моногородах и на заводах
ВладивостокРоссия Пресс-конференция Владимира Путина Общество
NB!
23.12.16
Северная Корея считает «смешными» президентские амбиции Пан Ги Муна
ПхеньянКНДР (Северная Корея) Президентские выборы в Южной Корее Политика
NB!
23.12.16
У РЖД может появиться свой оператор сотовой связи
МоскваРоссия Сотовая связь Экономика
NB!
23.12.16
Девальвация 2.0: Юань потерял еще 28 базисных пунктов
ПекинКитай Курсы валют Экономика
NB!
23.12.16
«Китаю не до смеха» — СМИ КНР заявляют, что с Трампом «придется воевать»
ПекинКитай Деятельность президента США Дональда Трампа Экономика
NB!
23.12.16
Обама наносит «последний удар» по Израилю
Нью-ЙоркСША Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
23.12.16
Вслед за этапом Кубка мира по биатлону Россия может быть лишена ЧМ-2021
ОслоНорвегия Допинговые скандалы Спорт
NB!
23.12.16
Опубликована видеозапись теракта на рождественской ярмарке в Берлине
БерлинГермания Теракты в Германии Происшествия
NB!
23.12.16
Полиция Мельбурна предотвратила теракт в соборе Святого Павла
МельбурнАвстралия Антитеррор Политика
NB!
23.12.16
«Подарок» на Рождество: Индекс Dow Jones неожиданно пошел вниз
Нью-ЙоркСША Фондовый рынок Экономика
NB!
23.12.16
«Арест авторов REGNUM — на руку сторонникам раскола между РФ и Белоруссией»
ВитебскБелоруссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
ещё главное