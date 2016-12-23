Китайских школьников начали обучать «мужественности» на уроках

Все больше учителей в Китае жалуются на то, что их ученики стали слишком «женственными»

Пекин, , 10:02 — REGNUM Китайские интернет-пользователи подвергли резкой критике руководство одной из школ в провинции Цзянсу, где был введен дополнительный урок «мужественности» для учеников мужского пола.

Преподаватели средней школы г. Синьчэн выразили озабоченность тем, что школьники были не в состоянии справиться с обязательной военной подготовкой в августе 2016 г. Учителя утверждают, что их ученики мужского пола становятся все более «женственным», пишет «Чжунго жибао».

«Я помню мальчика, который был на самом деле в хорошей физической форме, однако он пытался найти все оправдания, чтобы избежать военной подготовки», — рассказал репортерам CCTV директор школы Тан Чао.

По этим причинам руководство школы решило разработать специальный курс, в рамках которого учеников начали «учить быть мужчинами». В курс вошли занятия по физической подготовке, уроки труда и психологии. Курс обязателен для всех учеников школы мужского пола. Родители детей восприняли инициативу учителей положительно.

«Гендерное образование является очень важным для всех детей. К сожалению, курс китайского школьного образования не предусматривает подобных уроков. Я рада, что мой сын узнает, как должен вести себя настоящий мужчина», — сообщила журналистам мама одного из школьников, чей отец погиб в результате несчастного случая.

Как отмечают многие родители, главной проблемой современного поколения стали неконтролируемые информационные потоки. Благодаря распространению Интернета, телевидения, компьютеров и смартфонов дети могут получить неверную информацию, исходя из которой в дальнейшем они будут совершать свои поступки.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, накануне китайские СМИ распространили новость о том, что директор одной из школ в провинции Хэбэй заставил учеников сдавать экзамены на открытом воздухе во время сильнейшего смога.

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