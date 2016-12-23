В Якутии изъяли из оборота 44 литра средства для ванны «Боярышник»

Якутск, , 10:11 — REGNUM 16 литров и 280 флаконов по 100 мл спиртосодержащей продукции «Боярышник» изъято из 15 магазинов Якутска. Всего было проверено 54 торговых точки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

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В одном из магазинов общий объём жидкости для ванн «Боярышник» составил 15 литров, в другом — литр, а из всех остальных магазинов изъяли ещё более 280 флаконов по 100 мл (28 литров). Все бутыльки со спиртосодержащей жидкостью направлены на лабораторные исследования.

По сообщению Роспотребнадзора республики, случаев отравлений населения в регионе спиртосодержащими косметическими средствами не зарегистрировано. Косметическое средство для принятия ванн «Боярышник» объёмом 300 мл, выявленное в Иркутской области, на территории Якутии не обнаружено.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области после употребления средства для ванн «Бярышник» погибли 74 человека, пострадали 122. Сиротами остались шестеро детей.