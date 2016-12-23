Пятница, 23 Декабря 2016 года
12:29:08 МСК

В феврале назовут компанию, которая достроит новое здание МДТ в Петербурге

Общество
Нынешний подрядчик не смог получить банковского обеспечения своей работы и потерял госконтракт

Санкт-Петербург, 23 Декабря 2016, 09:55 — REGNUM  Северо-Западная дирекция Министерства культуры РФ к середине февраля 2017 года определит компанию, которой будет дана возможность достроить новую сцену Академического Малого Драматического театра — Театра Европы. Об этом ИА REGNUM сообщили в дирекции.

Напомним, накануне стало известно, что Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры РФ (ФГКУ «СЗД») решила расторгнуть контракт на строительство новой сцены МДТ с компанией ООО «СтройСоюз СВ». Причиной такого решения стало нарушение строителями условий предоставления банковской гарантии и сроков исполнения госконтракта.

«Компанией «СтройСоюз СВ» был получен авансовый платеж в размере 352 млн рублей. Банковская гарантия КБ «МИКО-БАНК», предоставленная ООО «СтройСоюз СВ» при заключении контракта, фактически не обеспечивает его исполнение, так как у выдавшего ее банка отозвана лицензия, а в отношении банка ведется процедура банкротства», — объяснили главную причину разрыва контракта в Дирекции.

Представители Минкультуры так и не смогли добиться от подрядчика предоставления надлежащего обеспечения контракта и, «в силу этого факта, ФГКУ «СЗД» было вынуждено прекратить предварительную оплату работ подрядчика», отметили в Дирекции.

Процедура выбора нового подрядчика по строительству новой сцены МДТ будет запущена в начале наступающего года. «Ориентировочно имя нового исполнителя контракта станет известно к середине февраля следующего года», — сообщила исполнительный директор ФГКУ «СЗД» Наталья Волынская.

Проект строительства здания для МДТ на Звенигородской улице, д. 7, лит. А, был одобрен Советом по сохранению культурного наследия Санкт-Петербурга в декабре 2014 года. В апреле 2015 года были получены положительные заключения Государственной экспертизы. ООО «СтройСоюз СВ» выиграло конкурс на строительство в ноябре 2015 года. Стоимость работ — 2,5 млрд руб.

Первый камень в основании новой сцены был заложен в декабре 2015 года, что ознаменовало начало работ. При этом источники в строительных кругах сообщали ИА REGNUM, что «СтройСоюз СВ» на тот момент не обладала необходимой разрешительной документацией для строительства.

Новую сцену МДТ по условиям контракта должны сдать в эксплуатацию в 2018 году. Общая площадь семиэтажного здания составит 23,5 тыс кв. метров, здесь будет располагаться подземный паркинг площадью 1680 кв. метров. На Звенигородской улице появится основной зал на 600 мест, оснащенный сценой-трансформером, камерная сцена на 75 мест, три репетиционных зала и технические помещения.

Читайте ранее в этом сюжете: Минкультуры расторгло контракт на возведение новой сцены МДТ в Петербурге

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Государственные закупки
Главное сегодня
NB!
23.12.16
Глава ПАСЕ Аграмунт посетит Москву в январе
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
23.12.16
Рязанская мэрия расторгла договор на снос дома Циолковского
РязаньРоссия Судьба архитектурного наследия Культура
NB!
23.12.16
Якутяне — Путину: Почему в богатой республике царит крайняя нищета?
ЯкутскРоссия Пресс-конференция Владимира Путина Политика
NB!
23.12.16
Максим ИсаевNational Interest: Почему Польшу захлестнули протесты
ВаршаваПольша Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
23.12.16
Яков РудьВойна Украины — большой бизнес олигарха Порошенко
КиевУкраина Верховная рада Украины VIII созыва Политика
NB!
23.12.16
Долги Приморского театра оперы и балета припишут краевой администрации
ВладивостокРоссия Долги предприятий Общество
NB!
23.12.16
«Нефть нашла точку баланса»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
23.12.16
«Доллар может проверить на прочность 60»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
23.12.16
Максим ИсаевWashington Post: Алеппо – признак упадка США
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
23.12.16
Россию лишили этапа Кубка мира по конькобежному спорту
БернШвейцария Допинговые скандалы Спорт
NB!
23.12.16
В «АЛРОСА» идут массовые сокращения — «руководство ГОКа экономит на всём»
ЯкутскРоссия Безработица Общество
NB!
23.12.16
Приморье — Путину: проблемы многодетных, в моногородах и на заводах
ВладивостокРоссия Пресс-конференция Владимира Путина Общество
NB!
23.12.16
Северная Корея считает «смешными» президентские амбиции Пан Ги Муна
ПхеньянКНДР (Северная Корея) Президентские выборы в Южной Корее Политика
NB!
23.12.16
У РЖД может появиться свой оператор сотовой связи
МоскваРоссия Сотовая связь Экономика
NB!
23.12.16
Девальвация 2.0: Юань потерял еще 28 базисных пунктов
ПекинКитай Курсы валют Экономика
NB!
23.12.16
«Китаю не до смеха» — СМИ КНР заявляют, что с Трампом «придется воевать»
ПекинКитай Деятельность президента США Дональда Трампа Экономика
NB!
23.12.16
Обама наносит «последний удар» по Израилю
Нью-ЙоркСША Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
23.12.16
Вслед за этапом Кубка мира по биатлону Россия может быть лишена ЧМ-2021
ОслоНорвегия Допинговые скандалы Спорт
NB!
23.12.16
Опубликована видеозапись теракта на рождественской ярмарке в Берлине
БерлинГермания Теракты в Германии Происшествия
NB!
23.12.16
Полиция Мельбурна предотвратила теракт в соборе Святого Павла
МельбурнАвстралия Антитеррор Политика
NB!
23.12.16
«Подарок» на Рождество: Индекс Dow Jones неожиданно пошел вниз
Нью-ЙоркСША Фондовый рынок Экономика
NB!
23.12.16
«Арест авторов REGNUM — на руку сторонникам раскола между РФ и Белоруссией»
ВитебскБелоруссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
ещё главное