В феврале назовут компанию, которая достроит новое здание МДТ в Петербурге

Нынешний подрядчик не смог получить банковского обеспечения своей работы и потерял госконтракт

Санкт-Петербург, , 09:55 — REGNUM Северо-Западная дирекция Министерства культуры РФ к середине февраля 2017 года определит компанию, которой будет дана возможность достроить новую сцену Академического Малого Драматического театра — Театра Европы. Об этом ИА REGNUM сообщили в дирекции.

Напомним, накануне стало известно, что Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры РФ (ФГКУ «СЗД») решила расторгнуть контракт на строительство новой сцены МДТ с компанией ООО «СтройСоюз СВ». Причиной такого решения стало нарушение строителями условий предоставления банковской гарантии и сроков исполнения госконтракта.

«Компанией «СтройСоюз СВ» был получен авансовый платеж в размере 352 млн рублей. Банковская гарантия КБ «МИКО-БАНК», предоставленная ООО «СтройСоюз СВ» при заключении контракта, фактически не обеспечивает его исполнение, так как у выдавшего ее банка отозвана лицензия, а в отношении банка ведется процедура банкротства», — объяснили главную причину разрыва контракта в Дирекции.

Представители Минкультуры так и не смогли добиться от подрядчика предоставления надлежащего обеспечения контракта и, «в силу этого факта, ФГКУ «СЗД» было вынуждено прекратить предварительную оплату работ подрядчика», отметили в Дирекции.

Процедура выбора нового подрядчика по строительству новой сцены МДТ будет запущена в начале наступающего года. «Ориентировочно имя нового исполнителя контракта станет известно к середине февраля следующего года», — сообщила исполнительный директор ФГКУ «СЗД» Наталья Волынская.

Проект строительства здания для МДТ на Звенигородской улице, д. 7, лит. А, был одобрен Советом по сохранению культурного наследия Санкт-Петербурга в декабре 2014 года. В апреле 2015 года были получены положительные заключения Государственной экспертизы. ООО «СтройСоюз СВ» выиграло конкурс на строительство в ноябре 2015 года. Стоимость работ — 2,5 млрд руб.

Первый камень в основании новой сцены был заложен в декабре 2015 года, что ознаменовало начало работ. При этом источники в строительных кругах сообщали ИА REGNUM, что «СтройСоюз СВ» на тот момент не обладала необходимой разрешительной документацией для строительства.

Новую сцену МДТ по условиям контракта должны сдать в эксплуатацию в 2018 году. Общая площадь семиэтажного здания составит 23,5 тыс кв. метров, здесь будет располагаться подземный паркинг площадью 1680 кв. метров. На Звенигородской улице появится основной зал на 600 мест, оснащенный сценой-трансформером, камерная сцена на 75 мест, три репетиционных зала и технические помещения.

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