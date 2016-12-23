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Воронежцы просят сохранить разовые выплаты при рождении ребенка

Общество
«Когда государство оказывает внимание матерям, есть чувство того, что этот рожденный ребенок нужен стране как гражданин»

Воронеж, 23 Декабря 2016, 09:47 — REGNUM  Петиция против отмены в Воронежской области региональных единовременных выплат в связи с рождением ребенка создана на платформе Change.org. Петицию, после того, как ее подпишут 200 человек, планируют передать в адрес губернатора Воронежской области Алексея Гордеева и председателя Воронежской областной думы Владимира Нетесова.

В петиции, в частности, говорится: «В Воронежской области отменили все единоразовые пособия при рождении детей, а также выплаты материнского капитала для большинства семей при рождении третьего ребенка. Решения об этом приняты на заседании областной Думы во вторник, 20 декабря. Соответствующие поправки внесены в областной закон о социальной поддержке некоторых категорий граждан. Так, ранее семьи, где рождался третий ребенок, могли рассчитывать на получение регионального материнского капитала, сумма которого составляла 116 900 рублей. Теперь же эти выплаты будут предоставляться только семьям с минимальными доходами, то есть в том случае, когда на каждого из членов семьи приходиться около 8000 рублей в месяц. Также были отменены и единоразовые выплаты при рождение детей, так называемые «губернаторские» пособия, которые сначала выплачивались всем без исключения матерям новорожденных, а с начала 2016 года — только тем, чьи доходы находились ниже прожиточного минимума. Сумма выплаты составляла 20 000 рублей. Однако начиная с 2017 года выплата «губернаторских» пособий прекращена полностью».

Петиция была размещена 21 декабря, за два дня под ней подписались более 190 человек. Большинство воронежцев (и не только), поддержавших петицию, в комментариях писали о том, как важна дополнительная помощь при рождении ребенка.

«Я сама стала многодетной мамой. Я против таких мер. Есть другой путь снижение расходов, уменьшить количество депутатов и их зарплаты, тогда денег хватит на всех!» — объяснила свою позицию жительница Чебоксар, поддержавшая петицию.

«Расходы на выхаживание, воспитание и развитие ребенка составляют приличную долю в семейном бюджете. Помимо этой стороны вопроса есть и другая. Когда государство оказывает внимание матерям, есть чувство того, что этот рожденный ребенок нужен стране как гражданин, как будущее страны!» — написала жительница Семилук.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, решение об отмене регионального единовременного пособия при рождении ребенка Воронежская облдума приняла на заседании 20 декабря. Решение было аргументировано необходимостью исходить из «принципа адресности и критерия нуждаемости», сложной экономической ситуацией, дотационным характером бюджета.

Таким образом, с 1 января 2017 года будут действовать только федеральные выплаты молодым мамам — 15,5 тыс. при рождении ребенка.

Читайте ранее в этом сюжете: В Воронежской области отменили единовременные выплаты при рождении ребенка

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