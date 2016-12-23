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Челябинскому ТФОМСу обещают больше денег

Общество
Бюджет челябинского ФОМС подрастет за счет субвенции Федерального фонда ОМС. В 2017 он увеличится на 2,8% и составит 35,2 млрд рублей

Челябинск, 23 Декабря 2016, 09:41 — REGNUM  Финансовая устойчивость системы обязательного медицинского страхования в 2017 году будет обеспечена. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе челябинского ТФОМС.

В 2017 году доходы бюджета ФОМС Челябинской области вырастут на 2,8%, общий объем финансовых средств составит 35,2 млрд рублей. Основная часть бюджета ТФОМС как обычно будет сформирована за счет федеральных средств, а именно субвенции федерального фонда ОМС. Федеральный трансферт в 2017 году увеличится на 1,1 млрд и составит 34,6 млрд рублей.

Дополнительно бюджет территориального ФОМС пополнится и средствами областного бюджета. Они будут направлены на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС. Также бюджет ТФОМС пополнится за счет межбюджетных трансфертов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами области и неналоговых доходов.

Все полученные финансовые средства фонд планирует потратить на выполнение территориальной программы ОМС. При этом в 2017 году на 2,8% (по сравнению с 2016 годом) увеличится подушевой норматив финансирования ОМС на каждое застрахованное лицо, и составит 9 тыс. 646,5 рублей.

Напомним, Челябинский областной фонд обязательного медицинского страхования был создан постановлением главы администрации Челябинской области № 297 от 11 августа 1993 года во исполнение закона РСФСР «О медицинском страховании граждан в РСФСР».

В соответствии с федеральным законом от 29 ноября 2010 года «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», постановлением правительства Челябинской области от 20.04.2011 №102-П утверждено положение о региональном фонде. Позже постановлением правительства Челябинской области №476-П от 20 ноября 2013 года структура была переименована. «Челябинский областной фонд обязательного медицинского страхования» стал «Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Челябинской области».

ТФОМС Челябинской области относится к третьему сектору социальных групп гражданского общества России, то есть является некоммерческой организацией (НКО). Фонд в своей деятельности подотчетен правительству Челябинской области и Федеральному фонду обязательного медицинского страхования.

Отметим, по данным челябинского ТФОМС, с 2009 года бюджет территориального фонда вырос почти в три раза. Восемь лет назад его объем составлял 11,6 млрд рублей.

Добавим, на текущий момент страховыми медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования Челябинской области являются «Астра-Металл», «РЕСО-Мед», «Ингосстрах-М», «Екатеринбургский филиал СОГАЗ-Мед» и «АльфаСтрахование-ОМС».

Читайте ранее в этом сюжете: В бюджет челябинского ФОМС внесены изменения

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Медицинское страхование
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