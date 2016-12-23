Теракт в Берлине: Подозреваемый попал в объектив видеокамер

19 декабря 2016 г. террорист на грузовике совершил наезд на посетителей рождественской ярмарки в центре Берлина

Берлин, , 09:27 — REGNUM Подозреваемый в организации теракта в Берлине тунисец Анис Амри попал в объективы камер видеонаблюдения во время посещения им столичного района Моабит вскоре после атаки в понедельник, 19 декабря. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на местные СМИ.

На кадрах видно, как подозреваемый мужчина находится у одного из мусульманских молитвенных центров, в котором полиция уже провела обыски.

Отмечается, что работа молельного дома и действующего при нем религиозного объединения была уже давно запрещена.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря 2016 г. террорист на грузовике совершил наезд на посетителей рождественской ярмарки в центре Берлина. В результате инцидента погибли 12, еще 48 получили ранения.

Ответственность за нападение взяло «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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