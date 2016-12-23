Пятница, 23 Декабря 2016 года
12:06:01 МСК

Вулканы Камчатки могут повлиять на маршрут гонки «Берингия»

Общество
Если исполины активизируются, то выпавший пепел может помешать каюрам

Петропавловск-Камчатский, 23 Декабря 2016, 09:19 — REGNUM  Организаторы самой протяженной гонки на собачьих упряжках в Евразии «Берингия», которая в очередной раз пройдет на Камчатке в следующем году, опасаются, что маршрут гонки могут испортить активные вулканы полуострова — в случае выпадения пепла, каюрам будет крайне сложно передвигаться. Как сообщает корреспондент И ИА REGNUM, эту тему обсуждали на очередном оргкомитете гонки.

В частности, организаторы сейчас думают над тем, как организовать маршрут так, чтобы в случае активизации исполинов, избежать проблем по трассе. Речь идет о том, что одни из самых активных вулканов полуострова — Ключевской и Шивелуч, могут в любой момент выбросить столбы пепла, а куда его понесет, будет зависеть исключительно от направления ветра. Обе горы находятся неподалеку от населенных пунктов Усть-Камчатского района, в котором и запланирована часть пути гонки.

Руководитель гонки Андрей Рудович рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что каюры уже готовятся к гонке, но вопрос с вулканами еще открыт. «Ключевская группа вулканов может по весне показать характер. Неисключён выпад пепла на основную трассу, которую мы сейчас наметили. Думаем, как можно обойти этот участок по восточному побережью, чтобы выйти с другой стороны Шивелуча», — пояснил руководитель.

ИА REGNUM напоминает, что вулкан Шивелуч — самый северный действующий вулкан Камчатки. Он время от времени выбрасывает столбы пепла, также как и Ключевской вулкан — самый высокий действующий вулкан Евразии, который в этом году извергался с апреля по ноябрь.

«Берингия-2017» стартует на Камчатке 5 марта следующего года. Каюрам предстоит пройти более 1,5 тыс. км. Эта гонка впервые должна финишировать в Усть-Камчатске (маршрут туда и будет пролегать через территорию вулканов). Раньше каюры финишировали в Оссоре, но там идет реконструкция аэропорта и организаторы не смогут организовать переправку снаряжения, поэтому решено изменить маршрут.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
«Берингия»
  •  
  •  
  •  
  •  
Главное сегодня
NB!
23.12.16
Глава ПАСЕ Аграмунт посетит Москву в январе
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
23.12.16
Рязанская мэрия расторгла договор на снос дома Циолковского
РязаньРоссия Судьба архитектурного наследия Культура
NB!
23.12.16
Якутяне — Путину: Почему в богатой республике царит крайняя нищета?
ЯкутскРоссия Пресс-конференция Владимира Путина Политика
NB!
23.12.16
Максим ИсаевNational Interest: Почему Польшу захлестнули протесты
ВаршаваПольша Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
23.12.16
Яков РудьВойна Украины — большой бизнес олигарха Порошенко
КиевУкраина Верховная рада Украины VIII созыва Политика
NB!
23.12.16
Долги Приморского театра оперы и балета припишут краевой администрации
ВладивостокРоссия Долги предприятий Общество
NB!
23.12.16
«Нефть нашла точку баланса»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
23.12.16
«Доллар может проверить на прочность 60»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
23.12.16
Максим ИсаевWashington Post: Алеппо – признак упадка США
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
23.12.16
Россию лишили этапа Кубка мира по конькобежному спорту
БернШвейцария Допинговые скандалы Спорт
NB!
23.12.16
В «АЛРОСА» идут массовые сокращения — «руководство ГОКа экономит на всём»
ЯкутскРоссия Безработица Общество
NB!
23.12.16
Приморье — Путину: проблемы многодетных, в моногородах и на заводах
ВладивостокРоссия Пресс-конференция Владимира Путина Общество
NB!
23.12.16
Северная Корея считает «смешными» президентские амбиции Пан Ги Муна
ПхеньянКНДР (Северная Корея) Президентские выборы в Южной Корее Политика
NB!
23.12.16
У РЖД может появиться свой оператор сотовой связи
МоскваРоссия Сотовая связь Экономика
NB!
23.12.16
Девальвация 2.0: Юань потерял еще 28 базисных пунктов
ПекинКитай Курсы валют Экономика
NB!
23.12.16
«Китаю не до смеха» — СМИ КНР заявляют, что с Трампом «придется воевать»
ПекинКитай Деятельность президента США Дональда Трампа Экономика
NB!
23.12.16
Обама наносит «последний удар» по Израилю
Нью-ЙоркСША Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
23.12.16
Вслед за этапом Кубка мира по биатлону Россия может быть лишена ЧМ-2021
ОслоНорвегия Допинговые скандалы Спорт
NB!
23.12.16
Опубликована видеозапись теракта на рождественской ярмарке в Берлине
БерлинГермания Теракты в Германии Происшествия
NB!
23.12.16
Полиция Мельбурна предотвратила теракт в соборе Святого Павла
МельбурнАвстралия Антитеррор Политика
NB!
23.12.16
«Подарок» на Рождество: Индекс Dow Jones неожиданно пошел вниз
Нью-ЙоркСША Фондовый рынок Экономика
NB!
23.12.16
«Арест авторов REGNUM — на руку сторонникам раскола между РФ и Белоруссией»
ВитебскБелоруссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
ещё главное