Вулканы Камчатки могут повлиять на маршрут гонки «Берингия»

Петропавловск-Камчатский, , 09:19 — REGNUM Организаторы самой протяженной гонки на собачьих упряжках в Евразии «Берингия», которая в очередной раз пройдет на Камчатке в следующем году, опасаются, что маршрут гонки могут испортить активные вулканы полуострова — в случае выпадения пепла, каюрам будет крайне сложно передвигаться. Как сообщает корреспондент И ИА REGNUM, эту тему обсуждали на очередном оргкомитете гонки.

В частности, организаторы сейчас думают над тем, как организовать маршрут так, чтобы в случае активизации исполинов, избежать проблем по трассе. Речь идет о том, что одни из самых активных вулканов полуострова — Ключевской и Шивелуч, могут в любой момент выбросить столбы пепла, а куда его понесет, будет зависеть исключительно от направления ветра. Обе горы находятся неподалеку от населенных пунктов Усть-Камчатского района, в котором и запланирована часть пути гонки.

Руководитель гонки Андрей Рудович рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что каюры уже готовятся к гонке, но вопрос с вулканами еще открыт. «Ключевская группа вулканов может по весне показать характер. Неисключён выпад пепла на основную трассу, которую мы сейчас наметили. Думаем, как можно обойти этот участок по восточному побережью, чтобы выйти с другой стороны Шивелуча», — пояснил руководитель.

ИА REGNUM напоминает, что вулкан Шивелуч — самый северный действующий вулкан Камчатки. Он время от времени выбрасывает столбы пепла, также как и Ключевской вулкан — самый высокий действующий вулкан Евразии, который в этом году извергался с апреля по ноябрь.

«Берингия-2017» стартует на Камчатке 5 марта следующего года. Каюрам предстоит пройти более 1,5 тыс. км. Эта гонка впервые должна финишировать в Усть-Камчатске (маршрут туда и будет пролегать через территорию вулканов). Раньше каюры финишировали в Оссоре, но там идет реконструкция аэропорта и организаторы не смогут организовать переправку снаряжения, поэтому решено изменить маршрут.