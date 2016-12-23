Барду Новикову изберут меру пресечения в Екатеринбурге

Екатеринбург, , 09:03 — REGNUM Ходатайство об избрании меры пресечения известному барду Александру Новикову будет рассмотрено в пятницу, 23 декабря, в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Суд сегодня (23 декабря) рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения Александру Новикову», — сказали в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уголовное дело об обманутых пайщиках кооператива «Бухта Квинс» было возбуждено примерно 12 месяцев назад. Речь идет о 65 участниках коттеджного кооператива, которые вложили порядка 150 млн рублей, но дома им так и не были представлены. Строительство началось в 2008 г. Финансирование осуществляли ООО Группа Компаний «Домбери» и кооператив «Бухта Квинс». Однако в 2011 г. строительство объектов на участке прекратилось.

Участники кооператива винят в этом уральского барда и его компаньонов. Сам Александр Новиков утверждает, что является рядовым членом кооператива и вложил в проект 50 млн рублей, а также земельный участок более 4-х гектаров.

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