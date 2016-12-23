Пятница, 23 Декабря 2016 года
12:27:32 МСК

Число закрытых на карантин классов в школах Волгограда выросло на треть

Общество
Занятия отменены в 80 классах
Карантин
Иллюстрация: Progorodnn.ru
Карантин

Волгоград, 23 Декабря 2016, 08:41 — REGNUM  В Волгограде растет число школьных классов, которые закрывают на карантин из-за гриппа и ОРВИ. Как сообщили ИА REGNUM в городском департаменте по образованию 23 декабря, на сегодня ограничительные мероприятия введены уже в 80 отдельных класса в 16 муниципальных образовательных учреждений. Это более чем на треть больше, чем днем ранее.

Еще одна школа — гимназия №7 Красноармейского района — полностью закрыта на карантин. Также в самом южном районе Волгограда — наибольшее число классов, где занятия из-за роста заболеваемости отменили. Таких 27. В Центральном районе дети не учатся в 23 классах, в Тракторозаводском районе нет уроков в 17 классах. А вот в Ворошиловском и Советском районах школьные занятия проходят без изменений. Здесь школьники учатся в обычном режиме.

Читайте также: Волгоград получил первую партию вакцины от гриппа

В ожидании эпидсезона: Волгоградцы активно делают прививки от гриппа

Грипп пока обходит Волгоградскую область стороной

Во всех общеобразовательных учреждениях ежедневно проводится мониторинг числа заболевших. Решение о закрытии на карантин принимается, если в классах отсутствуют более 20% учащихся.

По информации областного Роспотребнадзора, в настоящее время в Волгоградской области, как и в целом по России, наблюдается сезонный рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Заболеваемость совокупного населения на прошедшей неделе была ниже эпидемического порога на 19%. Всего было зарегистрировано 16 304 случая заболеваний. По-прежнему больше всего распространены вирусы негриппозной этиологии, в основном риновирус и парагрипп, с нарастанием доли гриппа типа А/H3N2.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне на карантин в Волгограде были закрыты 59 классов в 12 муниципальных образовательных учреждениях. В Ворошиловском, Советском и Кировском районах ни в одном классе занятия не отменялись.

Добавим, что прививки от гриппа и ОРВИ в осеннюю прививочную кампанию сделали 913,7 тысяч человек из групп риска. Более 13,7 тыс. человек получили прививки на производствах и в организациях за счет работодателей. Всего было привито против гриппа 36,1% населения Волгоградской области.

Читайте ранее в этом сюжете: Официально: В Волгограде школьные классы закрываются на карантин

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Грипп, ОРЗ
Главное сегодня
NB!
23.12.16
Глава ПАСЕ Аграмунт посетит Москву в январе
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
23.12.16
Рязанская мэрия расторгла договор на снос дома Циолковского
РязаньРоссия Судьба архитектурного наследия Культура
NB!
23.12.16
Якутяне — Путину: Почему в богатой республике царит крайняя нищета?
ЯкутскРоссия Пресс-конференция Владимира Путина Политика
NB!
23.12.16
Максим ИсаевNational Interest: Почему Польшу захлестнули протесты
ВаршаваПольша Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
23.12.16
Яков РудьВойна Украины — большой бизнес олигарха Порошенко
КиевУкраина Верховная рада Украины VIII созыва Политика
NB!
23.12.16
Долги Приморского театра оперы и балета припишут краевой администрации
ВладивостокРоссия Долги предприятий Общество
NB!
23.12.16
«Нефть нашла точку баланса»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
23.12.16
«Доллар может проверить на прочность 60»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
23.12.16
Максим ИсаевWashington Post: Алеппо – признак упадка США
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
23.12.16
Россию лишили этапа Кубка мира по конькобежному спорту
БернШвейцария Допинговые скандалы Спорт
NB!
23.12.16
В «АЛРОСА» идут массовые сокращения — «руководство ГОКа экономит на всём»
ЯкутскРоссия Безработица Общество
NB!
23.12.16
Приморье — Путину: проблемы многодетных, в моногородах и на заводах
ВладивостокРоссия Пресс-конференция Владимира Путина Общество
NB!
23.12.16
Северная Корея считает «смешными» президентские амбиции Пан Ги Муна
ПхеньянКНДР (Северная Корея) Президентские выборы в Южной Корее Политика
NB!
23.12.16
У РЖД может появиться свой оператор сотовой связи
МоскваРоссия Сотовая связь Экономика
NB!
23.12.16
Девальвация 2.0: Юань потерял еще 28 базисных пунктов
ПекинКитай Курсы валют Экономика
NB!
23.12.16
«Китаю не до смеха» — СМИ КНР заявляют, что с Трампом «придется воевать»
ПекинКитай Деятельность президента США Дональда Трампа Экономика
NB!
23.12.16
Обама наносит «последний удар» по Израилю
Нью-ЙоркСША Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
23.12.16
Вслед за этапом Кубка мира по биатлону Россия может быть лишена ЧМ-2021
ОслоНорвегия Допинговые скандалы Спорт
NB!
23.12.16
Опубликована видеозапись теракта на рождественской ярмарке в Берлине
БерлинГермания Теракты в Германии Происшествия
NB!
23.12.16
Полиция Мельбурна предотвратила теракт в соборе Святого Павла
МельбурнАвстралия Антитеррор Политика
NB!
23.12.16
«Подарок» на Рождество: Индекс Dow Jones неожиданно пошел вниз
Нью-ЙоркСША Фондовый рынок Экономика
NB!
23.12.16
«Арест авторов REGNUM — на руку сторонникам раскола между РФ и Белоруссией»
ВитебскБелоруссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
ещё главное