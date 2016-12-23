Компания Teva выплатит штраф за взятки чиновникам
«Teva и ее дочерние компании заплатили миллионы долларов в виде взяток чиновникам в разных странах»
Вашингтон, 23 Декабря 2016, 08:31 — REGNUM Израильская фармацевтическая компания Teva Pharmaceutical и ее дочернее предприятие в России Teva Russia согласились выплатить властям США $519 млн для досудебного урегулирования претензий, связанных с подкупом чиновников в РФ, Украине и в Мексике. Об этом, как передает «Коммерсантъ», сообщил помощник Генерального прокурора США Лесли Кэлдвелл.
«Teva и ее дочерние компании заплатили миллионы долларов в виде взяток чиновникам в разных странах и намеренно не реализовали систему внутреннего контроля, чтобы предотвратить коррупцию», — отметил он.
Отмечается, что Teva Pharmaceutical и Teva Russia обвиняются в нарушении американского закона об иностранной коррупции.
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