Компания Teva выплатит штраф за взятки чиновникам

«Teva и ее дочерние компании заплатили миллионы долларов в виде взяток чиновникам в разных странах»

Вашингтон, , 08:31 — REGNUM Израильская фармацевтическая компания Teva Pharmaceutical и ее дочернее предприятие в России Teva Russia согласились выплатить властям США $519 млн для досудебного урегулирования претензий, связанных с подкупом чиновников в РФ, Украине и в Мексике. Об этом, как передает «Коммерсантъ», сообщил помощник Генерального прокурора США Лесли Кэлдвелл.

«Teva и ее дочерние компании заплатили миллионы долларов в виде взяток чиновникам в разных странах и намеренно не реализовали систему внутреннего контроля, чтобы предотвратить коррупцию», — отметил он.

Отмечается, что Teva Pharmaceutical и Teva Russia обвиняются в нарушении американского закона об иностранной коррупции.