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В «АЛРОСА» идут массовые сокращения — «руководство ГОКа экономит на всём»

Общество
«Многие работники находятся в простое. На производстве нарушается техника безопасности»
Бен Шан. Безработные. 1938 Бен Шан. Безработные. 1938

Якутск, 23 Декабря 2016, 07:56 — REGNUM  Сотрудники Нюрбинского горно-обогатительного комбината компании «АЛРОСА» жалуются в СМИ на массовые сокращения и нарушение их прав. Люди утверждают, что до сих пор не получили тёплую спецодежду, так как руководство экономит на всём.

Рабочих мест, по утверждению сотрудников, лишаются 60 человек, информирует News.Ykt.ru, и эту информацию в компании «АЛРОСА» региональному СМИ подтвердили. Однако ситуацию руководство и работники представляют по-разному.

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«У нас сложилась безвыходная ситуация, — на условиях анонимности рассказал работник. — Начальство предлагает нам перейти на нижеоплачиваемые должности. К примеру, если работник имел 5-й разряд, 12 часов в смену, то устраиваясь слесарем в 16-й фабрике, как предлагает руководство, он теряет 30% заработной платы. Нас о предстоящем сокращении уведомили в октябре. При этом письменных уведомлений мы не получали. Затем вышел приказ по ГОКу».

На горно-обогатительном комбинате намерены полностью ликвидировать цех хвостового хозяйства, где трудятся 33 человека.

«Обстановка накалялась еще с осени прошлого года, — рассказал другой рабочий, — Чтобы сэкономить бюджет, руководство предприятия пыталось ввести вместо 15-ти, 28-дневный график работы вахтовиков. Но поскольку это явное нарушение закона, нововведение было приостановлено. Руководство ГОКа экономит на всём. Многие работники находятся в простое. На производстве нарушается техника безопасности. Зима в разгаре, а мы до сих пор не можем получить теплую спецодежду. Работники боятся оформить больничные листы, чтобы не потерять рабочие места».

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В АК «АЛРОСА», между тем, заверили, что сокращения проходят при чётком соблюдении норм трудового законодательства и обусловлены плановым снижением объемов работ по карьеру. «На комбинате постоянно проводится контроль за соблюдением норм и правил охраны труда и промышленной безопасности. — утверждает замначальника отдела по работе со СМИ АК «АЛРОСА» Андрей Рябинников. — Все работники обеспечены специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты согласно действующим по АК «АЛРОСА» (ПАО) нормам обеспечения. Для всех работников, занятых на работах вахтовым методом установлен двенадцатичасовой режим работы с учётом обеденного перерыва. Привлечение работников сверх установленного режима рабочего времени возможно только в случаях необходимости ликвидации аварийных ситуаций с личного согласия работника и оплате согласно ТК РФ».

Как сообщало ИА REGNUM, глава республики Егор Борисов назвал безработицу главной проблемой Якутии, выступая с посланием к депутатам Госсобрания региона. Он назвал актуальность этого вопроса прямым отголоском нестабильности в экономике, которая «отражается на всех категориях населения, особенно больно бьёт по молодёжи и людям старшего возраста».

По данным проекта «Дальневосточные рейтинги», Якутия занимает второе место по уровню безработицы в ДФО с показателем в 7,1%.

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Безработица
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