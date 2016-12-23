В Австралии отпустили двоих подозреваемых в подготовке теракта на Рождество

Мельбурн, Австралия, , 06:05 — REGNUM Двое из семи задержанных, подозреваемых в подготовке «рождественского» теракта в австралийском Мельбурне, отпущены на свободу, передает Associated Press 23 декабря.

Полиция установила, что ранее задержанные 26-летний мужчина и 20-летняя женщина не имеют отношение к экстремистской группе, после чего они были отпущены на свободу. При этом пятеро из семи человек, задержанных ранее, остаются под стражей.

Имена оставшихся задержанных не раскрываются, однако сообщается, что все они — мужчины в возрасте от 21 до 26 лет, четверо являются гражданами Австралии, один имеет двойное гражданство, Австралии и Египта.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в Австралии были задержаны предполагаемые террористы «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые планировали совершить взрывы на железнодорожной станции Флиндерс-Стрит, на площади Федерации, а также в соборе Святого Павла в Мельбурне. В связи с инцидентом в городах Австралии введены меры повышенной безопасности.

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция Мельбурна предотвратила теракт в соборе Святого Павла

Читайте развитие сюжета: Премьер-министр Австралии: «Террористы не смогут нас запугать!»