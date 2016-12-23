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Число жертв отравления «Боярышником» в Иркутске возросло до 74 человек

Общество
В больницах Иркутска остаётся 31 пострадавший

Иркутск, 23 Декабря 2016, 05:22 — REGNUM  Число погибших в результате отравления настойкой «Боярышник» в Иркутске возросло до 74 человек, сообщили 23 декабря в пресс-службе регионального управлении Минздрава России.

Уточняется, что всего на данный момент зафиксировано 122 случая отравления, из них 74 завершились летальным исходом. Медикам не удалось спасти 43 пострадавших, остальные скончались, не успев обратиться за медицинской помощью. В стационарах в настоящее время остаётся 31 житель Иркутска.

Сообщается также, что в ночь на 23 декабря был госпитализирован в тяжёлом состоянии первый пациент с признаками отравления метиловым спиртом из второго по величине города региона — Братска.

Как передавало ИА REGNUM, пациенты с признаками отравления в результате употребления спиртосодержащего парфюмерного косметического средства «Боярышник» поступают в больницы Иркутска с 18 декабря.

По даному факту возбуждено уголовноге дело по части 3 статьи 238 УК России «Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». В рамках расследовании, по последним данным, задержаны 12 человек.

Место производства алкогольного суррогата было обнаружено. Управление Роспотребнадзора и полиция проверяют торговые точки, чтобы выявить и изъять опасную продукцию. В городе введён режим чрезвычайной ситуации.

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