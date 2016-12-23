Китайский суд приговорил к сметной казни четверых невиновных граждан КНР

Четверо мужчин были окончательно оправданы спустя 13 лет после ареста

Пекин, , 05:14 — REGNUM Власти провинции Цзянси принесли свои официальные извинения четверым жителям провинции, которые провели 13 лет в тюрьме из-за ошибки суда. Еще в 2003 г. суд приговорил мужчин к смертной казни, однако защита раз за разом добивалась пересмотра дела.

Хуан Чжицян, Фан Чуньпин, Чэн Фажэнь и Чэн Лихэ были приговорены к смертной казни промежуточным народным судом г. Цзиндэчжэнь за изнасилование, убийство и грабеж, совершенное в мае 2000 г. на территории провинции Цзянси.

Решение суда было озвучено в 2003 г. В ноябре 2004 г. и мае 2006 г. адвокаты подсудимых добились пересмотра дела, однако суд повторно приговорил граждан к сметной казни с отсрочкой на 2 года, пишет «Сина синьвэнь».

После подачи очередной апелляции, Высший народный суд провинции Цзянси определил, что очевидные доказательства причастия четверых граждан к преступлению отсутствуют, а имеющиеся у прокуратуры доказательства недостаточно точные и «вызывают сомнения».

22 декабря Верховный суд провинции Цзянси обратился к четверым освобожденным гражданам с официальными извинениями, кроме того им была предложена компенсация от государства.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, семья гражданина КНР, ошибочно признанного виновным и казненного за убийство и изнасилование, подала в суд с требованием возмещения моральной компенсации в размере более $2 млн.

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