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Полиция КНР задержала коррумпированного таможенника спустя 16 лет

Общество
Преступник выдал себя, использовав реальное имя для покупок в интернете

Шэньчжэнь, Китай, 23 Декабря 2016, 04:45 — REGNUM  Бывший сотрудник таможни Шэньчжэня, обвиняемый в неоднократном получении взяток, был задержан сотрудниками правоохранительных органов КНР спустя 16 лет. Полиции удалось уставить личность беглеца благодаря одной из платформ онлайн-торговли — преступник использовал свое реальное имя при регистрации на сайте интернет-магазина.

Задержанный гражданин Цзин неоднократно получал взятки от контрабандистов в 1994 г. Общий ущерб, нанесенный государству, оценивается примерно в 3 млн юаней. В 2000 г. личностью сотрудника таможни заинтересовались сотрудники полиции, после первого вызова на допрос мужчина сбежал и все это время скрывался в провинции Шэньси, используя поддельные документы, пишет «Чжунго жибао».

Полиции удалось определить координаты преступника благодаря отслеживанию заказанных им товаров через интернет. В настоящий момент коррупционер арестован и доставлен в Шэньчжэнь, где в суде будет заслушано его дело.

С начала 2015 г. правоохранительным органом Шэньчжэня удалось арестовать 29 беглых преступников, 18 из которых скрывались за пределами КНР.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 9 ноября стало известно, что власти Франции экстрадируют в Китай двух китайских предпринимателей, обвиняемых в мошенничестве.

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