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Ученые нашли лекарство от вируса Эбола

Общество
Опыты ВОЗ доказали эффективность эксперементальной вакцины

Женева, Швейцария, 23 Декабря 2016, 04:25 — REGNUM  Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляет, что вакцина от вируса Эбола «доказала высокую эффективность» в полевых условиях — смертельно опасный вирус из Африки можно победить, передает associated Press 23 декабря.

«Я действительно считаю, что теперь у нас есть инструмент, который позволит нам контролировать новые вспышку лихорадки Эбола, (по крайней мере) штамма «Заир». Найдена первая вакцина, эффективность которой доказана», — заявляет доктор Мари-Поль Кини, руководитель исследования ВОЗ.

Тем не менее, ВОЗ отмечает, что необходимо исследование эффективности вакцины, произведенной компанией Merck, против штамма «Судан».

Стоит отметить, что «эксперимент» ВОЗ был проведен непосредственно на людях.

По словам Кини, вакциной были привиты 5800 жителей Гвинеи, во время лихорадки Эбола в западноафриканском государстве в прошлом году. Все люди имели контакт с больными лихорадкой и получили вакцину в течение срока от одного дня до трех недель. Среди тех, кто был привит сразу, не было отмечено ни одного случая заболевания. В группе привитых с задержкой отмечено 23 случая, что также ниже уровня заражения без вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, геморрагическая лихорадка Эбола в Африке стала причиной гибели 11,3 тыс. человек с 2013 года. Поиском вакцины от смертельно опасного вируса занимаются как коммерческие компании, так и государственные структуры по всему миру. В России испытания отечественной вакцины проводит Новосибирский центр вирусологии «Вектор».

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Лихорадка Эбола
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