Красный Крест заявил о завершении эвакуации мирных жителей из Алеппо
Алеппо, Сирия, 23 Декабря 2016, 02:18 — REGNUM Операция по эвакуации десятков тысяч мирных жителей из восточной части сирийского города Алеппо и двух поселений в провинции Идлиб завершена, сообщает Международный комитет Красного Креста.
«Все мирные жители, которые пожелали уйти, были эвакуированы, так же как и раненные и участники боевых действий», — приводит агентство Reuters заявление пресс-секретаря МККК Кристы Армстронг.
Как передавало ИА REGNUM, ранее командование Армии Сирии сообщило, что Алеппо полностью освобождён от незаконных вооружённых формирований и контролируется подразделениями правительственных сил.
22 декабря город покинула последняя колонна машин с боевиками и их семьями. В настоящее время сапёры готовятся начать разминирование восточных районов Алеппо.
Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны Сирии: Алеппо полностью освобожден