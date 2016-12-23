Более 190 поправок: В Астрахани принят закон о социальных льготах

Астрахань, , 02:17 — REGNUM В Астраханской области наделавший много шума и вызвавший массу недовольств граждан закон о мерах социальной поддержки и социальной помощи, так называемый «социальный кодекс», все-таки принят. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе думы региона 23 декабря, после первого чтения документ был значительно доработан. К окончательному чтению поступило 192 поправки от депутатов, губернатора, прокуратуры Астраханской области.

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Закон предусматривает сохранение всех льготных категорий. Кроме того, в документе учтены многодетные семьи, в которых воспитываются падчерицы и пасынки. С нового года они будут получать льготы наравне с теми семьями, где оба родителя родные.

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Самое оживленное обсуждение на заседании касалось критерия нуждаемости, применяемого для получения льгот. Он рассчитывается исходя из величины прожиточного минимума на душу населения. Из 29 категорий льготников дополнительно критерий нуждаемости был введен в отношении шести категорий, уточняет издание «Пункт-А». Еще в отношении двух льготных категорий устанавливается коэффициент в размере 1,5 прожиточного минимума. Это касается астраханцев, имеющих большой трудовой стаж и не приравненных к ветеранам труда, и ветераны боевых действий.

К ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным и пострадавшим от репрессий, а также сельским педагогам критерий нуждаемости применяться вообще не будет. Этим категориям граждан получение мер социальной поддержки гарантированно федеральным законодательством в независимости от их достатка.

Еще одна поправка гласит, что если у гражданина есть права на получение льгот по нескольким основаниям, предусмотренным законодательством, то меры социальной поддержки ему будут предоставляться по всем имеющимся основаниям.Граждане, выполняющие задачи в условиях вооруженного конфликта, станут получать ежемесячную компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг, технического обслуживания лифтов и услуг по вывозу твердых коммунальных отходов.

Добавим, что реализация закона о мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан позволит предоставить меры поддержки более 245 тысяч астраханцев.

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Как сообщало ИА REGNUM, проект «социального кодекса» был внесен в думу 26 октября. Первое чтение законопроекта должно было состояться 24 ноября. В этот день сотни горожан, в основном пенсионеры и сами льготники, собрались у здания законодательного органа с требованием не лишать их льгот, а пересмотреть размеры зарплат местных чиновников. Как оказалось, депутаты и сами посчитали, что документ «сыроват» и нуждается в доработке, поскольку ухудшает положение четырех льготных категории граждан, защищенных федеральным законодательством. Последний, пятый по счету митинг протеста прошел накануне непосредственно перед началом заседания областной думы. Собравшиеся — почти 30 человек — вновь потребовали не принимать законопроект.

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