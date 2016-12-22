Четверг, 22 Декабря 2016 года
20:49:49 МСК

Губернатор Тульской области исполнил мечту маленькой девочки

Общество
«Новый год — это праздник, когда желания и мечты сбываются»
Алексей Дюмин и Диана Волчек
Иллюстрация: Управление пресс-службы правительства Тульской области
Алексей Дюмин и Диана Волчек

Тула, 22 Декабря 2016, 20:15 — REGNUM  Губернатор Тульской области Алексей Дюмин встретился с тулячкой Дианой Волчек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона, встреча состоялась 22 декабря.

Ранее Диана написала письмо губернатору, и в день ее рождения глава региона пригласил девочку в гости.

Алексей Дюмин поздравил Диану с днем рождения, наступающим Новым годом и подарил ей в подарок телефон, о котором она давно мечтала. «Я внимательно посмотрел твоё письмо. Новый год — это праздник, когда желания и мечты сбываются», — сказал глава региона.

После встречи Диана вместе с Алексеем Дюминым отправились на Губернаторскую ёлку в цирк, где вместе посмотрели новогоднее представление.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Новый год
Главное сегодня
NB!
22.12.16
Смольный признал Маннергейма виновником блокады Ленинграда вкупе с Гитлером
Санкт-ПетербургРоссия Сдача Петербурга гитлеристу Маннергейму Политика
NB!
22.12.16
Палестинец осужден в Белгороде за поддержку нападения на Charlie Hebdo
БелгородРоссия Антитеррор Общество
NB!
22.12.16
СМИ: Главный аудитор НАТО найден мертвым
АнденБельгия Бытовые убийства Происшествия
NB!
22.12.16
Радио REGNUM: выпуск за 22 декабря
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
22.12.16
Михаил ДемуринУбийство и политическая суета: Не бросайте жемчуга вашего перед свиньями…
МоскваРоссия Убийство российского посла в Турции Политика
NB!
22.12.16
Оккупация: Литва признала солдат США на своей территории ненаказуемыми
ВильнюсЛитва Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
22.12.16
Внук Иосифа Сталина скончался по дороге в издательство
МоскваРоссия Литература Общество
NB!
22.12.16
Мизулина увидела в системе учета детей ювенальную юстицию
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Общество
NB!
22.12.16
Станислав СтремидловскийУкраинец о Казахстане: «Неприветливые пограничники, полицейские-взяточники»
КиевУкраина Обзоры украинской региональной прессы Политика
NB!
22.12.16
Станислав ТарасовСтанет ли устойчивым альянс России, Ирана и Турции?
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
22.12.16
Борьба с «Боярышником»: От смены акцизной политики до отставки Левченко
МоскваРоссия Алкогольные отравления Политика
NB!
22.12.16
Ашот ПогосянЧто приходит реже – дружба или любовь?
МоскваРоссия Проект «Люди России» Общество
NB!
22.12.16
Большинство учений НАТО направлены против России — Шойгу
МоскваРоссия Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
22.12.16
Максим ИсаевNew Yorker: Проблема с инстинктами Трампа по отношению к Китаю
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
22.12.16
Мы начинаем уходить от «палочной системы» — Абызов о надзорной деятельности
МоскваРоссия Контрольно-надзорная деятельность Общество
NB!
22.12.16
Фолкленды: «их имена известны только Богу»
Буэнос-АйресАргентина Конфликт вокруг Фолклендских островов Политика
NB!
22.12.16
Штраф за вандализм в отношении искусства может составить до 100 тыс. рублей
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Культура
NB!
22.12.16
Похороны в Югре: «Чуть не потеряли гроб с лодки, чуть сами не утонули»
СаранпаульЮграРоссия Ритуальные услуги и содержание кладбищ Общество
NB!
22.12.16
Якунин: Серийное производство новейшего комплекса РЭБ начнётся в 2017 году
МоскваРоссия Военно-промышленный комплекс Техника
NB!
22.12.16
Максим ИсаевGlobal Times: Тиллерсон вряд ли растопит отношения между США и Россией
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
22.12.16
Почему упал Су-27 в Казахстане? Почему военные самолёты падали раньше?
АстанаКазахстан Авиапроисшествия Происшествия
NB!
22.12.16
Госдуму «эвакуируют»
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
ещё главное