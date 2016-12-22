Губернатор Тульской области исполнил мечту маленькой девочки
«Новый год — это праздник, когда желания и мечты сбываются»
Тула, 22 Декабря 2016, 20:15 — REGNUM Губернатор Тульской области Алексей Дюмин встретился с тулячкой Дианой Волчек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона, встреча состоялась 22 декабря.
Ранее Диана написала письмо губернатору, и в день ее рождения глава региона пригласил девочку в гости.
Алексей Дюмин поздравил Диану с днем рождения, наступающим Новым годом и подарил ей в подарок телефон, о котором она давно мечтала. «Я внимательно посмотрел твоё письмо. Новый год — это праздник, когда желания и мечты сбываются», — сказал глава региона.
После встречи Диана вместе с Алексеем Дюминым отправились на Губернаторскую ёлку в цирк, где вместе посмотрели новогоднее представление.
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