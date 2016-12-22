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Палестинец осужден в Белгороде за поддержку нападения на Charlie Hebdo

Общество
Приговор суда – два года в колонии за публичное одобрение терроризма

Белгород, 22 Декабря 2016, 19:09 — REGNUM  В Белгороде 21 декабря прошло выездное заседание Московского окружного военного суда, на котором был вынесен приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего студента, гражданина Палестины Авайда Мосаба. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры, он признан виновным по статье «Публичное оправдание терроризма».

В суде установлено, что в январе 2015 года Авайда Мосаб разместил на личной странице на «Фейсбуке» фотографии лиц, совершивших нападение на редакцию французской еженедельной газеты Charlie Hebdo, и сопроводил эти изображения одобрительной надписью.

«В соответствии с выводами экспертов, указанная надпись содержит оправдание и обоснование осуществления деятельности, квалифицируемой во Франции как террористический акт. МИД России также в своем офици­альном заявлении осудил указанный террористический акт, произошедший 7 января 2015 г. в центре Парижа», — сообщает пресс-служба прокуратуры.

При этом запись была доступна неограниченному количеству интернет-пользователей, пропагандировала террористическую деятельность и оправдывала необходимость ее осуществления.

В суде студент полностью признал свою вину и раскаялся. Уголовное дело рассматривали в особом порядке. Суд согласился с мнением государственного обвинителя и приговорил Авайда Мосаба к наказанию в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённое нападение на офис еженедельного издания Charlie Hebdo в Париже было совершено 7 января 2015 года. Двое боевиков ворвались в редакцию, где открыли огонь из автоматов по людям. В результате атаки погибли 12 человек.

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