Костромские студенты протестуют против закрытия «неэффективного» колледжа

Буй, Костромская область, , 17:55 — REGNUM В Костромской области студенты и общественники борются против закрытия Буйского областного колледжа искусств. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, петиция в поддержку профессионального учебного заведения собрала уже почти 900 голосов и будет направлена в региональный департамент культуры и министерство культуры РФ.

Руководство колледжа узнало о том, что его планируют закрыть, в конце ноября, передает портал k1news.ru. Департамент культуры выдвинул колледжу ряд претензий: в нем не выполняются плановые показатели набора учеников, нарушается расписание, сотрудники получают необоснованные стимулирующие выплаты, а бухгалтерские документы не соответствуют требованиям. При этом в колледже признают, что «переплачивали» преподавателям: в 2013 вышел приказ с требованием выплачивать 15% надбавку педагогам, а в 2014 году документ перестал действовать — но в городе Буе об этом попросту не знали, так как приказ до них не дошел.

В колледже учатся 42 студента, в музыкальной школе — 93 ребенка. В учебном заведении работает 21 сотрудник. При этом при проверке департамент культуры якобы обнаружил в числе студентов «мертвые души», хотя руководство колледжа это отрицает.

Колледж уже несколько раз собирались закрывать — и в 2006, и в 2014 году, но общественности удавалось отстоять его. При этом защитники «убыточного» заведения уверены, что в проблемах колледжа виноваты бездействующие власти. Здание до сих пор отапливается углем, так как в него не провели газ. Спортивный зал находится в аварийном состоянии, не обновляется библиотека, учащие музыкальной школы вынуждены играть на «исторических» инструментах или покупать их за свои деньги. В актовом зале, где часто проводятся городские мероприятия, нет усилителей, колонок и микрофонов.

Учащимся колледжа придется искать другие учебные заведения — например, в областном центре, что по карману далеко не всем родителям. При этом авторы петиции подчеркивают, что проверки, из-за которых департамент может вынести решение о закрытия колледжа, начались после выборной кампании 2016 года — до этого речь о ликвидации заведения не шла. В защиту колледжа уже прошел один митинг.