Минкультуры расторгло контракт на возведение новой сцены МДТ в Петербурге

Санкт-Петербург, , 17:19 — REGNUM Министерство культуры РФ расторгло контракт с компанией «СтройСоюз СВ», которая занималась возведением новой сцены Малого драматического театра — Театра Европы на Звенигородской улице в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Стоимость контракта составляла 2,5 млрд рублей. Формальной причиной расторжения договора могло стать отсутствие банковской гарантии.

Официально первый камень в основании новой сцены был заложен еще в декабре 2015 года, что ознаменовало начало работ. Между тем, источники в строительных кругах сообщали ИА REGNUM, что «СтройСоюз СВ» на тот момент не обладала необходимой разрешительной документацией.

Заказчиком новой сцены МДТ выступила Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры РФ. Дирекция сообщила о разрешении на строительство, датированном 5 сентября 2016 года, отказавшись от дальнейших комментариев. Структуры Госстройнадзора также сумели отыскать у себя в базе разрешение только от 5 сентября. На каком основании стройка велась до этого момента, выяснить так и не удалось.

В федеральном Ростехнадзоре корреспонденту ИА REGNUM разъяснили, что единственный документ, который касается новой сцены МДТ, поступил к ним лишь 23 сентября текущего года, и это было извещение о начале строительства. За ним должны были последовать проверки ведомства.

Заметим, в сентябре 2016 года стройплощадку МДТ посещал министр культуры Владимир Мединский и остался доволен темпами строительства.

Новую сцену МДТ по условиям контракта должны были сдать в эксплуатацию в 2018 году. Общая площадь семиэтажного здания составит 23,5 тыс кв. метров, здесь будет располагаться подземный паркинг площадью 1680 кв. метров. На Звенигородской улице, 7А, появится основной зал на 600 мест, оснащенный сценой-трансформером, камерная сцена на 75 мест, три репетиционных зала и технические помещения.

Добавим, на конкурс кроме «СтройСоюз СВ» заявлялась лишь компания «Меандр», заявку которой отклонили. Кроме того, от других потенциальных участников в ФАС поступало три жалобы.

В апреле 2016 года на стройке нашли исторические конструкции школы кантонистов лейб-гвардии Семеновского полка, казармы полка обязаны сохранить.

Проект новой сцены подготовила «Архитектурная мастерская Мамошина». Сам Михаил Мамошин в этом году пытался через суд запретить использовать его работу, так как его отстранили от авторского надзора за стройкой. Как сообщала интернет-газета «Фонтанка.ру», контроль за соблюдением проектных решений был поручен компании «Трейдмаркет», которой владеет первокурсник Государственного архитектурно-строительного университета Никита Константинов, причем, по данным издания, он близко знаком с семьей совладельца «СтройСоюза» Александра Власова.

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