Елена Польстер, , 17:05 — REGNUM

В Коста-Рике приближение новогодних праздников начинает чувствоваться еще в октябре: магазины выставляют новые коллекции товаров, украшенные ёлочными игрушками. Торговые центры помещают в своих огромных залах искусственные ёлки и развешивают гирлянды. По радио и телевидению звучат новогодние рекламы с «хо-хо-хо» Сан — Николаса. А школьники заканчивают учебный год в ноябре. Как раз за месяц до праздников.

Чем ближе декабрь, тем сильнее накаляется радостное нетерпение народа: «подул восточный ветер, скоро перестанут лить дожди, скоро праздники!» Главное, чего ждут люди — это тринадцатую зарплату, которая здесь называется «агинальдо».

"Дует ветер, пахнет агинальдо» — слышно вокруг. По закону все служащие, как государственных учреждений, так и частных фирм, должны получать эту зарплату. Причем, закон строг: стоит работнику пожаловаться, что к 20-му декабря ему еще не заплатили, как работодателю грозят серьезные неприятности. Основная масса населения получает эту зарплату в начале месяца. Это неслабая сумма денег, ведь из неё не надо вычитать ни квартплату, ни коммунальные платежи, ни расходы на питание. Она вся идет на сплошные развлечения и подарки. Ну, конечно, кое-кто сохраняет и накапливает эти деньги. Но, в большинстве своём, костариканцы — люди довольно беспечные и о будущем особо не заботятся.

Вся вторая половина декабря — это радостная суматоха, ужасающие пробки на дорогах, переполненные магазины, торговые молы и рестораны. Но, в отличие от жителей богатых северных стран, которые ломают голову, какой бы еще дорогой безделушкой порадовать свою тётушку, у которой всё есть, костариканцы — люди простые. Они дарят свои детям, мужьям и бабушкам вещи полезные: запас одежды на будущий год, детям — кроссовки, мячи, велосипеды и ролики, старикам — мягкие туфли, кофты, телевизоры и кресла-качалки, младенцам — пачки памперсов. Причем все знают, что подарки приносит «дитя Иисус».

В домах наряжают ёлки, на двери вешают венки. Крыши, двери и кусты в палисадниках украшают сверкающими лампочками. Во второй половине месяца все начинают готовить «тамалес». Это такая еда, которую невозможно ни с чем сравнить в европейской кухне. Готовится тесто — смесь кукурузного теста с картофельным пюре, которое начиняется кусочками свинины, ложкой варёного риса, морковкой, сладким перцем, зеленой фасолью. Всё это помещается на лист банана, заворачивается во много слоёв, перевязывается бечевкой и варится в течение часа. Причем, для «готовки» («тамалиады») выбирают один день, собираются всей семьёй или приглашают друзей, чтобы была группа человек десять, в основном, женщин. И запускают конвейер: одна женщина банановые листья моет, другая тесто кладёт, третья кладет мясо, следующая — рис и т.д., предпоследняя заворачивает (это самое трудное, чтобы полужидкое тесто не вылезло) и последняя завязывает. Это похоже, как у нас в Сибири делают пельмени. Заготавливают сразу сто или двести и потом все оставшиеся дни их едят!

Затем это лакомство может храниться в течение долгого времени. А при встречах костариканцы обмениваются тамалес, как мы пасхальными яйцами, и расхваливают их вкус. Ведь в конце декабря никому не хочется стоять у плиты, вот люди и переходят на тамалес, чтобы освободить время на приятные беседы на уютных диванах, встречи близких и дальних родственников, соседей и друзей. Их едят, в основном, поливая острым соусом и запивая кофе.

На Рождество главное блюдо на столе — свиная нога, которую тщательно натирают всевозможными специями, начиняют чесноком и готовят в духовке в течение нескольких часов. Набожные католики идут на «Мессу петуха» и исповедуются 24-го числа вечером, перед праздником. В девять — десять часов вечера все собираются за столом. У костариканцев — большие семьи, и когда приходят все дети и внуки, в доме не протолкнуться, приходится многим угощаться на диване, сидя на приступке или в саду.

В гостиной на полу обязательно мигает разноцветными огоньками «портал» (ясли) — сцена Рождества Христова, с деревянным домиком, мхом на полу, фигурками животных, коленопреклонённых Марией и Хосе (Иосифом). Перед торжественным ужином все молятся. На столе алкогольные напитки обычно не подают, это считается дурным тоном, а кто хочет выпить, идут на кухню: там полу-тайком разливают ром со льдом и с кока-колой. Ровно в полночь в «ясли» кладут фигурку новорожденного Иисуса и снова молятся.

С утра — самый приятный момент: все разворачивают подарки, дети выходят на улицу в обновках. И затем все идут в церковь. В предновогодний период в стране организуется много праздничных мероприятий. В одну из суббот (с 12 по 20 декабря) устраивают Фестиваль света — торжественное и шумное шествие по авениде Колон с карнавальными повозками, огромными светящимися и движущимися фигурами, оркестрами, танцами, фейерверком. В следующую субботу — карнавал, на этот раз при дневном свете.

В период между рождеством и Новым Годом — каждый день коррида, которую тут проводят очень своеобразно. Быка не убивают, а гоняют всей толпой по стадиону. А он гоняется за парнями, кое-кого подцепляет рогами за штаны, кого-то топчет копытами. Но, в основном, все благополучно убегают. Вся страна смотрит эти «бои» по телевизору. Это самое любимое зрелище, которое сопровождается веселыми комментариями ведущих, шутками, анекдотами, пародиями и клоунскими представлениями. В эту же неделю на одной из больших площадей города устраивают народные гулянья, ярмарку, карусели, передвижные рестораны, где ром и пиво льются рекой. А полицейские рьяно охраняют порядок. Также делают парады наездников с выездкой, как в Сан-Хосе, так и в разных городах. Парады повозок с волами и еще разные парады и массовые игры.

Встреча Нового года в Коста-Рике проходит тоже очень шумно: с криками, хлопушками, фейерверком, беготнёй по улицам, поздравлениями всех соседей. А на следующий день костариканцы едут на пляжи. Города на несколько дней пустеют.

Кончаются отпускá и в первых числах января — вновь за работу. Только у школьников каникулы продолжаются. Поэтому, кто может, проводят на курортах весь январь, а в конце месяца — еще успевают съездить в Пальмарес, где в этих числах проходит традиционное народное гулянье с концертами в течение всей недели.

Елена Польстер — редактор «Русской газеты» (Коста-Рика).