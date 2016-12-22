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Глава Калуги выступил на конференции по развитию избирательного права

Общество
Встреча организована калужским филиалом Всероссийского государственного университета юстиции
На конференции
Иллюстрация: Фото пресс-службы городской Думы Калуги.
На конференции

Калуга, 22 Декабря 2016, 16:52 — REGNUM  Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов 22 декабря принял участие во 2-й научно-практической конференции «Тенденции развития избирательного законодательства в России: история и современность», организованной калужским филиалом Всероссийского государственного университета юстиции. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, в работе конференции также приняли участие представители Избирательной комиссии Калужской области, министерства внутренней политики и массовых коммуникаций, преподаватели и студенты университета юстиции и других калужских вузов.

«Избирательное законодательство Российской Федерации прошло длительный путь развития, — отметил в своём выступлении Александр Иванов. — Все последние годы оно постоянно совершенствовалось. Произошло расширение политического спектра представительства, проведена унификация избирательных процедур на выборах всех видов и уровней. Стабильно функционирует система избирательных комиссий. Можно также отметить усиление антикоррупционной направленности законов о выборах, федерализации избирательного процесса, повышение роли и авторитета местного самоуправления как опоры государственной власти. Подводя итоги прошедших выборов, можно отметить, что избирательное законодательство РФ показало свою эффективность и проработанность, выборы прошли на высоком организационном уровне, без значительных нарушений, были соблюдены права граждан и политических партий. Был продемонстрирован возросший уровень правовой культуры населения и высокая активность молодых избирателей. Вместе с тем действующее в России избирательное законодательство оставляет возможности для своего дальнейшего совершенствования, что невозможно без тщательного изучения правовых норм и основных тенденций развития, что и является задачей сегодняшней конференции».

Глава Калуги Александр Иванов пожелал участникам конференции успешной и плодотворной работы.

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Реформа избирательной системы
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