Внук Иосифа Сталина скончался по дороге в издательство

Москва, , 16:41 — REGNUM Внук Иосифа Сталина Евгений Джугашвили скончался по дороге в издательство «Яуза», сообщил источник ИА REGNUM. «В издательстве его ждали, как раз выписали пропуск», — говорит собеседник агентства.

Книга Евгения Джугашвили «Мой дед Иосиф Сталин. «Он — святой» вышла в 2015 году в серии «Запретные мемуары». Книга, говорится в аннотации — «не просто сенсационные мемуары, проливающие свет на кремлевские секреты и семейные тайны. Это — дань вечной памяти Вождя и его победной эпохи».

Джугашвили скончался в Москве на 81-м году жизни, сообщили в справочной службе «скорой помощи». Джугашвили — советский военный ученый — инженер и историк, российский и грузинский общественный и политический деятель. Кандидат военных наук, кандидат исторических наук, профессор, полковник в отставке (с 1991).