В Банке «Советский» категорически опровергли сообщения СМИ об обысках

Санкт-Петербург, , 16:39 — REGNUM Размещенная в СМИ информация о проведении обысков в отделениях Банка «Советский» в Санкт-Петербурге и других городах России не соответствует действительности. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 декабря в пресс-службе банка.

Ранее в прессе появились сообщения о том, что в головном офисе банка в Северной столице и других его подразделениях якобы идут следственные действия по делу о мошенничестве.

«Сегодня утром, 22 декабря два сотрудника Банка «Советский» получили повестки от следственных органов прибыть для дачи показаний в качестве свидетелей по уголовному делу, возбуждённому по заявлению АО Банк «Советский» в отношении действий бывших основных акционеров Банка, относящихся к периоду до санации», — пояснили в банке вероятную причину возникших слухов.

При этом никаких следственных действий и обысков в подразделениях банка не производилось и не проводится, и все отделения банка «Советский» работают в штатном режиме без каких-либо ограничений.

АО «Банк «Советский» был основан еще в 1990 году на базе отделения «Советское» Промстройбанка СССР в Вологде. Головной офис находится в Санкт-Петербурге. Банк «Советский» является членом Ассоциации Российских Банков и Ассоциации Банков Северо-Запада. Банк является участником Системы страхования вкладов.

«Банк «Советский» — средний по размеру активов банк. Основной источник фондирования — средства физлиц. На конец текущего года активы банка составляли более 51 млрд рублей. Помимо частных лиц банк обслуживает небольшое количество корпоративных клиентов, по данным Banki.ru. Банк «Советский» имеет сеть продаж в Северо-Западном и Центральном федеральных округах РФ.

С 23 октября 2015 года ЦБ РФ ввел в банк временную администрацию, возложив соответствующие функции на Агентство по страхованию вкладов. 29 февраля 2016 года было объявлено, что санатором банка выбрано ПАО «Татфондбанк», контролирующее с марта 2016 года 99,999% акций «Советского». 24 апреля были избраны новые составы совета директоров и правления, осуществляющих управление банком.