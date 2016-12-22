Четверг, 22 Декабря 2016 года
20:48:11 МСК

В Банке «Советский» категорически опровергли сообщения СМИ об обысках

Общество
Все отделения банка работают в штатном режиме

Санкт-Петербург, 22 Декабря 2016, 16:39 — REGNUM  Размещенная в СМИ информация о проведении обысков в отделениях Банка «Советский» в Санкт-Петербурге и других городах России не соответствует действительности. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 декабря в пресс-службе банка.

Ранее в прессе появились сообщения о том, что в головном офисе банка в Северной столице и других его подразделениях якобы идут следственные действия по делу о мошенничестве.

«Сегодня утром, 22 декабря два сотрудника Банка «Советский» получили повестки от следственных органов прибыть для дачи показаний в качестве свидетелей по уголовному делу, возбуждённому по заявлению АО Банк «Советский» в отношении действий бывших основных акционеров Банка, относящихся к периоду до санации», — пояснили в банке вероятную причину возникших слухов.

При этом никаких следственных действий и обысков в подразделениях банка не производилось и не проводится, и все отделения банка «Советский» работают в штатном режиме без каких-либо ограничений.

АО «Банк «Советский» был основан еще в 1990 году на базе отделения «Советское» Промстройбанка СССР в Вологде. Головной офис находится в Санкт-Петербурге. Банк «Советский» является членом Ассоциации Российских Банков и Ассоциации Банков Северо-Запада. Банк является участником Системы страхования вкладов.

«Банк «Советский» — средний по размеру активов банк. Основной источник фондирования — средства физлиц. На конец текущего года активы банка составляли более 51 млрд рублей. Помимо частных лиц банк обслуживает небольшое количество корпоративных клиентов, по данным Banki.ru. Банк «Советский» имеет сеть продаж в Северо-Западном и Центральном федеральных округах РФ.

С 23 октября 2015 года ЦБ РФ ввел в банк временную администрацию, возложив соответствующие функции на Агентство по страхованию вкладов. 29 февраля 2016 года было объявлено, что санатором банка выбрано ПАО «Татфондбанк», контролирующее с марта 2016 года 99,999% акций «Советского». 24 апреля были избраны новые составы совета директоров и правления, осуществляющих управление банком.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Банковское дело
Главное сегодня
NB!
22.12.16
Смольный признал Маннергейма виновником блокады Ленинграда вкупе с Гитлером
Санкт-ПетербургРоссия Сдача Петербурга гитлеристу Маннергейму Политика
NB!
22.12.16
Палестинец осужден в Белгороде за поддержку нападения на Charlie Hebdo
БелгородРоссия Антитеррор Общество
NB!
22.12.16
СМИ: Главный аудитор НАТО найден мертвым
АнденБельгия Бытовые убийства Происшествия
NB!
22.12.16
Радио REGNUM: выпуск за 22 декабря
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
22.12.16
Михаил ДемуринУбийство и политическая суета: Не бросайте жемчуга вашего перед свиньями…
МоскваРоссия Убийство российского посла в Турции Политика
NB!
22.12.16
Оккупация: Литва признала солдат США на своей территории ненаказуемыми
ВильнюсЛитва Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
22.12.16
Внук Иосифа Сталина скончался по дороге в издательство
МоскваРоссия Литература Общество
NB!
22.12.16
Мизулина увидела в системе учета детей ювенальную юстицию
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Общество
NB!
22.12.16
Станислав СтремидловскийУкраинец о Казахстане: «Неприветливые пограничники, полицейские-взяточники»
КиевУкраина Обзоры украинской региональной прессы Политика
NB!
22.12.16
Станислав ТарасовСтанет ли устойчивым альянс России, Ирана и Турции?
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
22.12.16
Борьба с «Боярышником»: От смены акцизной политики до отставки Левченко
МоскваРоссия Алкогольные отравления Политика
NB!
22.12.16
Ашот ПогосянЧто приходит реже – дружба или любовь?
МоскваРоссия Проект «Люди России» Общество
NB!
22.12.16
Большинство учений НАТО направлены против России — Шойгу
МоскваРоссия Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
22.12.16
Максим ИсаевNew Yorker: Проблема с инстинктами Трампа по отношению к Китаю
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
22.12.16
Мы начинаем уходить от «палочной системы» — Абызов о надзорной деятельности
МоскваРоссия Контрольно-надзорная деятельность Общество
NB!
22.12.16
Фолкленды: «их имена известны только Богу»
Буэнос-АйресАргентина Конфликт вокруг Фолклендских островов Политика
NB!
22.12.16
Штраф за вандализм в отношении искусства может составить до 100 тыс. рублей
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Культура
NB!
22.12.16
Похороны в Югре: «Чуть не потеряли гроб с лодки, чуть сами не утонули»
СаранпаульЮграРоссия Ритуальные услуги и содержание кладбищ Общество
NB!
22.12.16
Якунин: Серийное производство новейшего комплекса РЭБ начнётся в 2017 году
МоскваРоссия Военно-промышленный комплекс Техника
NB!
22.12.16
Максим ИсаевGlobal Times: Тиллерсон вряд ли растопит отношения между США и Россией
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
22.12.16
Почему упал Су-27 в Казахстане? Почему военные самолёты падали раньше?
АстанаКазахстан Авиапроисшествия Происшествия
NB!
22.12.16
Госдуму «эвакуируют»
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
ещё главное