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Мизулина увидела в системе учета детей ювенальную юстицию

Общество
Совфед 23 декабря обсудит закон о базах данных всех детей в России
Дети
Иллюстрация: Pixabay.com
Дети

Москва, 22 Декабря 2016, 16:08 — REGNUM  В Совфеде видят опасность в формировании базы детей, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря.

Накануне Госдума приняла закон о создании баз — региональных и федеральной — учета контингента обучающихся. Система будет включать сведения об образовании детей — от детских садов до аспирантуры, отмечали ранее в Миноборнауки. Система связана с базами в частности ФМС, ЗАГС и так далее.

«Речь идет о формировании некой межведомственной системы, куда, подчеркну, без ведома родителей могут заноситься любые данные о ребенке с момента его рождения, которые, в конечном итоге, будут доступны неопределенному кругу людей», — отметила член Совфеда Елена Мизулина.

«Я вижу опасность в подобном подходе. Сведения о детях могут попасть, например, к недобросовестным людям», — полагает она.

Принятие закона в очередной раз поднимает тему существования ювенальной юстиции в России, государство вновь демонстрирует недоверие родителям и вновь допускает ничем не обоснованное вторжение в семью, в личную жизнь человека, отмечает сенатор.

«Правительство и органы исполнительной власти субъектов РФ получают возможность устанавливать неограниченный перечень сведений, которые будут заноситься в федеральный и региональный банки данных, — подчеркнула сенатор. — В базе данных, например, согласно закону, должна содержаться информация о здоровье ребенка, обучающегося в школе, а также сведения о родителях и ситуации в семье. Доступ к этим базам будет регламентирован подзаконными актами. В результате сведения о ваших детях будут размещаться везде», — опасается Мизулина.

Сенатор призвала коллег-сенаторов отклонить закон при рассмотрении его Совфедом 23 декабря и создать согласительную комиссию.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 сентября 2017 года. Система «Контингент обучающихся» субъектов РФ и федеральная информационная система «Контингент обучающихся» будут формироваться до 1 сентября 2022 года, поэтапно в сроки, установленные правительством РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: В России создается система учета детей

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