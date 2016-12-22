«Валокордин» и «Боярышник» планируют продавать по рецепту

«Что касается медпрепаратов — безусловно, должны продаваться в аптечной сети и по предписанию врачей»

Москва, , 15:51 — REGNUM В России необходимо продавать только по рецептам медицинские спиртосодержащие препараты, в том числе «Боярышник» и «Валокордин». Об этом, как передает RT, рассказал вице-премьер правительства Российской Федерации (РФ) Александр Хлопонин.

«Что касается медпрепаратов — безусловно, должны продаваться в аптечной сети и по предписанию врачей, так называемым рецептам…, — отметил политик. — Зачем это (спиртосодержащие настойки) в таре, в которой 0,5 литра? Мне кажется, это несерьезно».

При этом Хлопонин добавил, что продавать медицинские спиртосодержащие препараты должны в аптеках и специализированных магазинах.

Ранее глава РФ Владимир Путин поручил правительству РФ ужесточить правила производства и оборота спиртосодержащей продукции, а также усилить наказание за их нарушение и изменить акцизы на алкоголь для снижения спроса на суррогаты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутске от отравления спиртосодержащими жидкостями погибли, по последним данным, 72 человека. По данным Минздрава Приангарья на 22 декабря, из них 41 человек скончался в лечебно-профилактических учреждениях. Остальных привезли в бюро судебно-медицинской экспертизы из организаций ритуальных услуг.

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