В Индии от рабства спасено 70 человек

Нью-Дели, , 15:31 — REGNUM

Полиция Индии спасла 70 человек, из которых 33 ребенка, из сети торговли людьми, заявили официальные лица страны. Об этом сообщает Figaro.

Пострадавшие, которые являются выходцами из нескольких племен штата Чхаттисгарх, были проданы за несколько тысяч рупий на фабрики и кирпичные заводы штатов Андхра-Прадеш и Телингана. Невольников перевозили на автобусе, когда полиция, получившая информацию от борцов с рабством, перехватила автомобиль. В связи с инцидентом задержано пять человек.

«Мы спасли 20 мальчиков и 13 девочек. Остальные взрослые. Их продали на принудительные работы», — заявил Виджай Шаркар Шарма, глава отдела защиты детей округа Бастар.

Торговцы заманивают тысячи детей из неблагополучных семей, проживающих в сельских районах, обещая им трудоустройство, после чего продают на фабрики или заставляют заниматься проституцией или побираться.

По данным организации Walk Free Fondation, на 2014 год более 14 млн человек были жертвами рабства в Индии.