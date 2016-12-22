Актриса Инна Чурикова сломала руку

Москва, , 15:25 — REGNUM Российская актриса Инна Чурикова, сломавшая недавно руку, обратилась в одну из больниц Москвы. Об этом «Агентству Москва» сообщил первый заместитель директора московского театра «Ленком» Сергей Вольтер.

«Она сломала руку, мы сегодня (22 декабря) меняем спектакль, — сказал Вольтер. — Инна Михайловна высказала надежду, что сыграет следующий спектакль 28 декабря».

При этом директор московского театра добавил, что Чурикова, обратившаяся в больницу, будет долечиваться дома.

Напомним, актриса Инна Чурикова известна российским телезрителям по фильмам «Морозко», «Военно-полевой роман», «Тот самый Мюнхгаузен», «Идиот» и др.