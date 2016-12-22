Актриса Инна Чурикова сломала руку
«Инна Михайловна высказала надежду, что сыграет следующий спектакль 28 декабря»
Москва, 22 Декабря 2016, 15:25 — REGNUM Российская актриса Инна Чурикова, сломавшая недавно руку, обратилась в одну из больниц Москвы. Об этом «Агентству Москва» сообщил первый заместитель директора московского театра «Ленком» Сергей Вольтер.
«Она сломала руку, мы сегодня (22 декабря) меняем спектакль, — сказал Вольтер. — Инна Михайловна высказала надежду, что сыграет следующий спектакль 28 декабря».
При этом директор московского театра добавил, что Чурикова, обратившаяся в больницу, будет долечиваться дома.
Напомним, актриса Инна Чурикова известна российским телезрителям по фильмам «Морозко», «Военно-полевой роман», «Тот самый Мюнхгаузен», «Идиот» и др.
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
22.12.16
Смольный признал Маннергейма виновником блокады Ленинграда вкупе с Гитлером
NB!
22.12.16
Палестинец осужден в Белгороде за поддержку нападения на Charlie Hebdo
NB!
22.12.16
СМИ: Главный аудитор НАТО найден мертвым
NB!
22.12.16
Радио REGNUM: выпуск за 22 декабря
NB!
22.12.16
Убийство и политическая суета: Не бросайте жемчуга вашего перед свиньями…
NB!
22.12.16
Оккупация: Литва признала солдат США на своей территории ненаказуемыми
NB!
22.12.16
Мизулина увидела в системе учета детей ювенальную юстицию
NB!
22.12.16
Украинец о Казахстане: «Неприветливые пограничники, полицейские-взяточники»
NB!
22.12.16
Станет ли устойчивым альянс России, Ирана и Турции?
NB!
22.12.16
Борьба с «Боярышником»: От смены акцизной политики до отставки Левченко
NB!
22.12.16
Что приходит реже – дружба или любовь?
NB!
22.12.16
Иран и Казахстан договорились вместе бороться с исламофобией
NB!
22.12.16
New Yorker: Проблема с инстинктами Трампа по отношению к Китаю
NB!
22.12.16
Мы начинаем уходить от «палочной системы» — Абызов о надзорной деятельности
NB!
22.12.16
Фолкленды: «их имена известны только Богу»
NB!
22.12.16
Штраф за вандализм в отношении искусства может составить до 100 тыс. рублей
NB!
22.12.16
Похороны в Югре: «Чуть не потеряли гроб с лодки, чуть сами не утонули»
NB!
22.12.16
Жители США относятся к России, как во времена «холодной войны»
NB!
22.12.16
Global Times: Тиллерсон вряд ли растопит отношения между США и Россией
NB!
22.12.16
Почему упал Су-27 в Казахстане? Почему военные самолёты падали раньше?
NB!
22.12.16
Госдуму «эвакуируют»
NB!
22.12.16
Неработающую реанимацию в орловской больнице проверяют следователи