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За год в Оренбуржье произошло 19 чрезвычайных ситуаций

Общество
Кроме того, в течение 2016 года имели место 33 социально — значимых происшествия

Оренбург, 22 Декабря 2016, 15:20 — REGNUM  На территории Оренбургской области с начала года произошло 19 чрезвычайных ситуаций и 33 социально — значимых происшествия. «2016 год заставил оренбургских спасателей выдержать жесткую проверку на профессионализм и прочность», — подчеркнул Врио начальника Главного управления МЧС России по Оренбургской области Александр Зенов подводя итоги года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Зенов также акцентировал внимание на том, что министром МЧС России Владимиром Пучковым 2017 год объявлен «Годом гражданской обороны» и, следовательно, основной задачей в 2017 году будет решение вопросов гражданской обороны, которые выдвигаются на первый план, а всем руководителям ГО необходимо обратить на это самое пристальное внимание.

Добавим, что 22 декабря совещании, где на повестки дня стояли подведение итогов года и постановка задач на 2017 год, особо была отмечена ситуация с аварийным отключением теплоснабжения в Бузулуке.

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«Ситуация в Оренбургской области была на контроле у Министра РФ Владимира Пучкова. С учетом рисков и аварий, существующих в системе ЖКХ, Оренбургская область показала состоятельность в работе, быстрые слаженные действия. Работу Оренбургской территориальной подсистемы РСЧС необходимо отметить в лучшую сторону, а опыт работы интегрировать во все регионы», — сказал начальник Национального центра управления в кризисныхситуациях МЧС России (г. Москва) Виктор Яцуценко.

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг отметил, что, несмотря на экономические сложности, в регионе выполнены все запланированные мероприятия по защите населения и территорий, в том числе по отраслям экономики и в социальной сфере. Проводилась плановая работа по недопущению аварий и сбоев в системах жизнеобеспечения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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Глава региона также подчеркнул, что уходящий год оказался непростым, в особенности период с января по март. За это время на территории области пять раз вводился режим чрезвычайной ситуации и дважды режим повышенной готовности. В этих режимах органы управления и силы региональной системы РСЧС функционировали в общей сложности 30 суток. 2016 год отметился не только сильными снегопадами и метелями. Несколько территорий области попали в зону разрушительных летних ураганов. Были случаи масштабных природных пожаров. Случались крупные аварии в жилищно-коммунальном хозяйстве, в том числе зимой, в период низких температур. Общими усилиям последствия этих аварий были устранены в режиме ЧС.

«Практика показывает, что уменьшение негативных последствий ЧС, успешная их ликвидация возможны лишь тогда, когда, во-первых, на местах в полном объеме выполняются все необходимые мероприятия по защите населения и территории, и, во-вторых, когда четко действуют органы власти всех уровней, функциональные подсистемы и звенья Оренбургской территориальной системы РСЧС», — сказал глава региона.

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