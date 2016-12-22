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В Тунисе вскрыта ячейка исламских радикалов

Общество
Они вербовали боевиков для террористических организаций

Тунис, 22 Декабря 2016, 15:00 — REGNUM  

Власти Туниса заявили 22 декабря об аресте членов ячейки, связанной с террористами в Алжире и Ливии, сообщает Figaro.

Как отметили в МВД страны, вскрытая террористическая ячейка состояла из троих молодых женщин в возрасте от 17 до 28 лет, а также двух мужчин, 19 и 31 года. Пятеро её членов, находящиеся в данный момент под стражей, признали, что поддерживали контакты через социальные сети с «террористическими элементами» в Ливии и Алжире.

Помимо этогго, они обвиняются в попытках «привлечения новых членов в террористические группировки, а также в прославлении» «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По данным властей, они действовали между городами Сиди-Бу-Зид, Тунис и Беджа.

По официальным данным, после так называемой революции 2011 года страна столкнулась с большим числом исламистских вооруженных движений, от действий которых погибло около ста военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, мирные жители и 59 иностранных туристов.

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