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В Самарской области стали меньше жениться и разводиться

Общество
Самарастат отчитался о демографической ситуации в регионе
Вступление в брак
Иллюстрация: Pixabay.com
Вступление в брак

Самара, 22 Декабря 2016, 14:56 — REGNUM  В Самарской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в январе-октябре 2016 года число зарегистрированных браков сократилось на 14,5%, а число разводов — на 1,8%. В целом в регионе на 1000 образовавшихся брачных пар пришлось 607 распавшихся (в январе-октябре 2015 года — 528). Такие данные приводит Самарастат, сообщает ИА REGNUM.

Численность постоянного населения на начало ноября 2016 года по предварительной оценке составила 3 млн 204,5 тыс. человек. За январь-октябрь 2016 года численность населения уменьшилась на 1,4 тыс. человек. Число родившихся по сравнению с январем-октябрем 2015 года сократилось на 1,1%, а число умерших — на 3,9%, превысив число родившихся на 9,3% (в январе-октябре 2015 года — на 12,5%).

Естественная убыль как устойчивый и долговременный фактор сокращения населения в январе-октябре 2016 года наблюдалась в большинстве территорий Самарской области.

Естественный прирост населения зарегистрирован в Красноглинском, Куйбышевском, Октябрьском и Советском районах Самары, в Автозаводском районе Тольятти, в городе Кинель и поселках городского типа Усть-Кинельский, Рощинский и Смышляевка, в Большечерниговском раоне и сельской местности городского округа Сызрань.

В структуре смертности населения традиционно преобладали болезни системы кровообращения (42,4%). Доля умерших от новообразований составила 15,0%, от внешних причин смерти (несчастных случаев, отравлений и травм) — 11,5%.

Среди причин младенческой смертности, как и в январе-октябре 2015 года, преобладали состояния, возникающие в перинатальный период и врожденные аномалии, т. е. заболевания, тесно связанные со здоровьем матери (82,7% от общего числа умерших детей в возрасте до 1 года).

В январе-октябре 2016 года на территории Самарской области наблюдался миграционный прирост (1720 человек), сложившийся за счет обмена населением со странами СНГ и другими зарубежными странами. За аналогичный период 2015 года наблюдалась миграционная убыль, которая составила 2002 человека.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, миграционный прирост за счет стран СНГ увеличился в 13,8 раза. Это произошло в результате увеличения прибывших на 5,0 процентов и сокращения числа выбывших в 2,2 раза.

Поток мигрантов из Украины (на срок 9 месяцев и более), по сравнению с январем-октябрем 2015 года, вырос на 0,2 процента. Несмотря на то, что число выбывших в Украину возросло на 43,2 процента, миграционный прирост, за счет прибывших из Украины, по прежнему составляет значительную часть миграционного прироста, сложившегося в результате обмена населением со странами СНГ — 28,6%.

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Демографическая статистика
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