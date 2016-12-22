Мэрия о главной елке Воронежа: новая и бесплатная

Воронеж, , 14:56 — REGNUM Воронежцы заподозрили, что елка, установленная на главной площади Воронежа, годом ранее стояла на Пушкинской площади в Москве. Две фотографии появились в группе «Типичный Воронеж» в соцсети.

Фотографии, на которой изображены очень похоже украшенные елки — одна установленная на площади Ленина в Воронеже в 2016 году, а другая на площади Пушкинской в Москве в 2015-м — вызвали бурную реакцию со стороны пользователей. Некоторые из комментаторов выражали уверенность, что Воронеж купил у Москвы «б/у» елку, другие просто возмущались ценой новогоднего праздника. Нашлись и те, кто вступился — и за елку, и за Воронеж.

Впрочем, в пресс-службе администрации Воронежа ИА REGNUM заявили, что елка на площади Ленина — абсолютно новая, и не является той елкой, которая была установлена на Пушкинской площади в Москве.

Более того, подчеркнул собеседник агентства, к данной елке «нельзя применять условия тендера, объявленного ранее»: ООО «Фортис» (московская компания, выигравшая ранее конкурс на установку елки) от заключения контракта отказалось. Елку же, установленную на площади, воронежцам на период новогодних праздников подарил спонсор (кто именно, не уточняется). За эту елку, подчеркнули в мэрии, из бюджета не было заплачено ни копейки.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, установка главной новогодней ели в Воронеже сопровождалась несколькими скандалами. Первый разразился после того, как мэрией был объявлен тендер: на закупку искусственной ели высотой не менее 24 м и весом 11,7 тонн, а также украшений, администрация города готова была заплатить 7,2 млн рублей. В 2015 году установка и украшение ели обошлось в 1,4 млн рублей. Тогда в мэрии заявили, что речь идет о закупке новой ели, так как старая потеряла эстетический вид — она использовалась несколько лет. Тендер на поставку выиграла московская фирма, по максимальной (7,2 млн рублей) цене.

Однако в начале декабря стало известно, что другая компания, которая также планировала участвовать в конкурсе, но получила отказ, пожаловалась в УФАС на нарушение законодательства и потребовала отменить результаты тендера. В этом случае Воронеж вообще мог остаться без главной елки, так как времени на проведение нового тендера уже не оставалось. Впрочем, УФАС признало, что конкурс был проведен в соответствии с законодательством.

Установку главной ели на площади Воронежа завершили накануне, 21 декабря, торжественное открытие намечено на 31 декабря.