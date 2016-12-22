В Оренбуржье обеспеченность врачами превышает показатель по России и ПФО

Оренбург, , 14:55 — REGNUM В Оренбургской области обеспеченность врачами составляет 40 на 10 тыс. населения, что превышает среднероссийский показатель (РФ — 37,2), а также показатель по Приволжскому Федеральному округу (ПФО — 36,1), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Минздраве.

Сегодня в местном здравоохранении трудится 8066 врачей и 22 340 средних медицинских работников. В оказании бесплатной медицинской помощи населению области, в том числе города Оренбурга, в рамках ОМС принимают участие шесть федеральных учреждений здравоохранения и 32 частные медицинские организации, а это 557 врачей, в том числе 144 стоматолога, 20 хирургов, 16 врачей клинической лабораторной диагностики, а также 1048 средних медработников

В Оренбуржье, как и других регионах, стоит проблема кадрового голода, однако власти пытаются вести системную работу по укреплению кадрового потенциала, стимулируя медиков денежными выплатами.

По программе «Земский доктор» за четыре года привлечено 514 врачей, решивших связать свою жизнь с сельской медициной, в том числе в 2016 году — 75 специалистов. В рамках реализации областной программы «Медицинские кадры» за два года в сельское здравоохранение прибыли 37 средних медработников. Все они стали получателями единовременных компенсационных выплат из областного бюджета в размере 300 тысяч рублей.

Решению кадрового вопроса способствует обучение студентов Оренбургского государственного медицинского университета (ОрГМУ) по целевому набору. За последние годы приток целевиков в лечебные учреждения возрос в разы. В этом году в практическое здравоохранение влилось 102 молодых специалиста, получивших высшее медицинское образование по целевому набору (в 2010 году — 12 человек). На первый курс медуниверситета зачислено 230 студентов-целевиков.

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«Показатель укомплектованности врачами в области выше, чем в среднем по Российской Федерации и в Приволжском Федеральном округе, но это не повод для успокоенности», — считает заместитель министра здравоохранения области Галина Зольникова.

По ее словам, актуальность укомплектования первичного звена здравоохранения, в частности, участковой службы, не вызывает сомнений, — ведь именно здесь происходит первый контакт врача с пациентом, ведется наблюдение за состоянием его здоровья, проводится диспансеризация, профилактическая работа, направленная на предупреждение обострения имеющихся хронических заболеваний. Но и в том случае, если на врачебном участке по каким-либо причинам не имеется врача, без медицинской помощи пациенты не остаются. Берут на себя дополнительную нагрузку другие специалисты, помогает служба неотложной помощи, люди обслуживаются как на приеме в поликлинике, так и на дому.

«С 2017 года выпускники ОрГМУ будут направляться в первичное звено здравоохранения участковыми терапевтами и педиатрами, врачами общей практики. Это поможет в укомплектовании амбулаторной службы — важнейшего звена здравоохранения. Мы надеемся, что пополнение участковой службы молодыми кадрами снимет напряженность, повысит доступность амбулаторной помощи», — выразила мнение Зольникова.

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К мерам, принимаемым на федеральном уровне, и усилиям региональной власти должна прибавиться поддержка муниципалитетов. Их полномочия определены областным законом «О создании органами местного самоуправления Оренбургской области условий для оказания медицинской помощи населению». Этот документ предусматривает участие местных властей в обеспечении дополнительных мер социальной поддержки медицинских работников (в том числе обеспечении их жильем); содействие в укреплении материально-технической базы медицинских учреждений, заинтересованное участие в проведении диспансеризации населения, прививочной работы, обеспечении подъездных путей для своевременного доезда бригад скорой помощи, мобильных ФАПов.