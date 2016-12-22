Депутаты Петербурга увидели «Красный Бор» и просят федеральных денег

Санкт-Петербург, , 14:37 — REGNUM Члены депутатской комиссии по экологии и природопользованию Законодательного собрания Санкт-Петербурга сегодня, 22 декабря, осмотрели полигон опасных химических отходов «Красный Бор» в Тосненском районе Ленобласти. Они поддержали стремление исполнительных властей города, к ведению которых относится полигон, передать его в федеральное ведение. Об этом сообщила ИА REGNUM пресс-служба городского парламента.

В ходе поездки на полигон депутаты ознакомились с ходом мероприятий по поддержанию экологической безопасности на территории СПб ГУПП «Полигон «Красный Бор» и провели выездное заседание своей комиссии.

«Участники заседания пришли к выводу, что полигон необходимо включить в государственный реестр объектов накопленного экологического ущерба, с целью получения федерального финансирования на обеспечение его безопасности», — отмечается в сообщении Заксобрания.

Также предложено инициировать процесс передачи полигона в федеральное ведение. Основанием для такой инициативы является тот факт, что наполнение полигона осуществлялось не только за счет Петербурга и Ленинградской области, но и ряда других регионов России.

В ближайшее время будет создана межведомственная рабочая группа с участием петербургских парламентариев и депутатов Госдумы, а также специалистов профильных комитетов администрации Петербурга, которая и займется подготовкой необходимых мероприятий.

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Полигон «Красный Бор» находится в 60 км от Петербурга в Тосненском районе Ленинградской области и является хранилищем 2 млн для токсичных промышленных отходов. Территория внесена в список горячих точек Хельсинкской комиссии по защите среды Балтийского моря.

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