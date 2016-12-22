В новогодние дни в Оренбуржье пройдет более 2 тыс. массовых мероприятий

Накануне праздников поднят вопрос антитеррористической защищенности. Ситуации в сфере противодействия терроризму и экстремизму в Оренбургской области относительно стабильна. Тем не менее, сегодняшняя сложная геополитическая обстановка не позволяет расслабляться

Оренбург, , 14:35 — REGNUM В Оренбуржье накануне новогодних праздников власти подняли вопрос об антитеррористической защищенностии принятии дополнительных мер по выявлению и предотвращению угроз совершения террористических актов. «Наступающие новогодние и рождественские торжестватребуют от присутствующих принятия дополнительных мер по выявлению и предотвращению угроз совершения террористических актов на территории Оренбуржья. Грядущие праздники население области должно провести в обстановке стабильности и порядка», — подчеркнул губернатор Оренбургской области Юрий Берг 22 декабря на заседании антитеррористической комиссии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

В дни новогодних праздников в Оренбуржье запланировано проведение порядка 2300 массовых мероприятий, еще более 100 торжественных мероприятий состоятся 6−7 января. Следить за состоянием общественного порядка и общественной безопасностив этот период будут 3735 сотрудников органов внутренних дел, 404 бригады ДПС, 609 сотрудников Росгвардии, а также казачьи формирования и народные дружинники.

Главам городских округов и муниципальных районов области поручено дополнительно проанализировать ситуацию на подведомственных территориях, а также осуществить практическую проверку готовности сил и средств, предназначенных для минимизации и ликвидации последствий возможных террористических актов и иных чрезвычайных ситуаций. Кроме того, поставлена задача организовать и провести разъяснительную работу с населением о необходимости повышения бдительности в праздничные дни.

Основной вопрос повестки касался именно дополнительных мер по выявлению и предотвращению угроз совершения террористических актов на территории Оренбургской области впериод проведения новогодних и рождественских праздников. Губернатор отметил, что результаты мониторинга развития ситуации в сфере противодействия терроризмуи экстремизму в Оренбургской области свидетельствуют о её относительной стабильности. Тем не менее, сегодняшняя сложная геополитическая обстановка не позволяет расслабляться.

Участники отметили, что сторонники и активисты неонацистских и иных праворадикальныхгруппировок, филиалов международных экстремистских структур, в том числе религиозно-националистических сект и религиозных миссионерских движений, пытаются оказывать влияние и на мусульман Оренбуржья. Из-за этого на протяжении последних лет в области предпринимаются масштабные комплексные меры, направленные на противодействие терроризму и экстремизму, профилактику правонарушений, борьбу с преступностью, предотвращение противоречий и конфликтов в мусульманской среде региона.