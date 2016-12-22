Четверг, 22 Декабря 2016 года
15:55:49 МСК

В новогодние дни в Оренбуржье пройдет более 2 тыс. массовых мероприятий

Общество
Накануне праздников поднят вопрос антитеррористической защищенности. Ситуации в сфере противодействия терроризму и экстремизму в Оренбургской области относительно стабильна. Тем не менее, сегодняшняя сложная геополитическая обстановка не позволяет расслабляться

Оренбург, 22 Декабря 2016, 14:35 — REGNUM  В Оренбуржье накануне новогодних праздников власти подняли вопрос об антитеррористической защищенностии принятии дополнительных мер по выявлению и предотвращению угроз совершения террористических актов. «Наступающие новогодние и рождественские торжестватребуют от присутствующих принятия дополнительных мер по выявлению и предотвращению угроз совершения террористических актов на территории Оренбуржья. Грядущие праздники население области должно провести в обстановке стабильности и порядка», — подчеркнул губернатор Оренбургской области Юрий Берг 22 декабря на заседании антитеррористической комиссии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

В дни новогодних праздников в Оренбуржье запланировано проведение порядка 2300 массовых мероприятий, еще более 100 торжественных мероприятий состоятся 6−7 января. Следить за состоянием общественного порядка и общественной безопасностив этот период будут 3735 сотрудников органов внутренних дел, 404 бригады ДПС, 609 сотрудников Росгвардии, а также казачьи формирования и народные дружинники.

Главам городских округов и муниципальных районов области поручено дополнительно проанализировать ситуацию на подведомственных территориях, а также осуществить практическую проверку готовности сил и средств, предназначенных для минимизации и ликвидации последствий возможных террористических актов и иных чрезвычайных ситуаций. Кроме того, поставлена задача организовать и провести разъяснительную работу с населением о необходимости повышения бдительности в праздничные дни.

Основной вопрос повестки касался именно дополнительных мер по выявлению и предотвращению угроз совершения террористических актов на территории Оренбургской области впериод проведения новогодних и рождественских праздников. Губернатор отметил, что результаты мониторинга развития ситуации в сфере противодействия терроризмуи экстремизму в Оренбургской области свидетельствуют о её относительной стабильности. Тем не менее, сегодняшняя сложная геополитическая обстановка не позволяет расслабляться.

Участники отметили, что сторонники и активисты неонацистских и иных праворадикальныхгруппировок, филиалов международных экстремистских структур, в том числе религиозно-националистических сект и религиозных миссионерских движений, пытаются оказывать влияние и на мусульман Оренбуржья. Из-за этого на протяжении последних лет в области предпринимаются масштабные комплексные меры, направленные на противодействие терроризму и экстремизму, профилактику правонарушений, борьбу с преступностью, предотвращение противоречий и конфликтов в мусульманской среде региона.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Новый год
Главное сегодня
NB!
22.12.16
Станислав СтремидловскийУкраинец о Казахстане: «Неприветливые пограничники, полицейские-взяточники»
КиевУкраина Обзоры украинской региональной прессы Политика
NB!
22.12.16
Станислав ТарасовСтанет ли устойчивым альянс России, Ирана и Турции?
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
22.12.16
Борьба с «Боярышником»: От смены акцизной политики до отставки Левченко
МоскваРоссия Алкогольные отравления Политика
NB!
22.12.16
Ашот ПогосянЧто приходит реже – дружба или любовь?
МоскваРоссия Проект «Люди России» Общество
NB!
22.12.16
Иран и Казахстан договорились вместе бороться с исламофобией
АстанаКазахстан Ядерная программа Ирана Политика
NB!
22.12.16
Большинство учений НАТО направлены против России — Шойгу
МоскваРоссия Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
22.12.16
Мы начинаем уходить от «палочной системы» — Абызов о надзорной деятельности
МоскваРоссия Контрольно-надзорная деятельность Общество
NB!
22.12.16
Фолкленды: «их имена известны только Богу»
Буэнос-АйресАргентина Конфликт вокруг Фолклендских островов Политика
NB!
22.12.16
Штраф за вандализм в отношении искусства может составить до 100 тыс. рублей
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Культура
NB!
22.12.16
Похороны в Югре: «Чуть не потеряли гроб с лодки, чуть сами не утонули»
СаранпаульЮграРоссия Ритуальные услуги и содержание кладбищ Общество
NB!
22.12.16
Жители США относятся к России, как во времена «холодной войны»
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
22.12.16
Максим ИсаевGlobal Times: Тиллерсон вряд ли растопит отношения между США и Россией
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
22.12.16
Госдуму «эвакуируют»
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
22.12.16
Неработающую реанимацию в орловской больнице проверяют следователи
КромыОрловская областьРоссия Кадровые проблемы в медицине Общество
NB!
22.12.16
Максим ИсаевChatham House: Экономическому лидерству США и Великобритании — конец
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Экономика
NB!
22.12.16
Евро выйдет в паритет к доллару на уровне 65 рублей?
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
22.12.16
«Спрос на рубль падает»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
22.12.16
Военные Украины раскритиковали полученные от США беспилотники
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
22.12.16
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Александр Колесниченко
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
22.12.16
Весь пакет акций «Приватбанка» обошелся Украине в одну гривну
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
22.12.16
ООН готовит механизм расследования военных преступлений в Сирии
ВашингтонСША Война в Сирии Политика
NB!
22.12.16
«Это забавы, которые ничего не стоят» — о переносе Единого дня голосования
ВладивостокРоссия Реформа избирательной системы Политика
ещё главное