На Кавминводах в память о репрессиях казаков установят поклонный крест
Ставрополь, 22 Декабря 2016, 14:23 — REGNUM
В Ставропольском крае в память о столетии общероссийской трагедии октябрьского переворота и начала репрессий против казачества будет установлен поклонный крест. Шестиметровый монумент появится вблизи Минеральных Вод.
Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Пятигорской и Черкесской епархии, монумент будет установлен в 2017 году по благословению архиепископа Феофилакта.
Поклонный крест будет установлен под эгидой Терского общества любителей казачьей старины. Совместно с этим обществом будут проводиться и мероприятия епархиального духовного центра казачества — Губинские и Евдокимовские чтения.
Общество любителей казачьей старины было возрождено по благословению архиепископа. Оно проработало уже год. Этим обществом также выпускается Терский сборник. Сейчас вышел в свет первый его номер.
Сборник объединяет статьи представителей казачьей интеллигенции и авторитетных историков Северного Кавказа. Вышел также сборник рефератов школьников по казачьей теме.