На Кавминводах в память о репрессиях казаков установят поклонный крест

Ставрополь, , 14:23 — REGNUM



В Ставропольском крае в память о столетии общероссийской трагедии октябрьского переворота и начала репрессий против казачества будет установлен поклонный крест. Шестиметровый монумент появится вблизи Минеральных Вод.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Пятигорской и Черкесской епархии, монумент будет установлен в 2017 году по благословению архиепископа Феофилакта.

Поклонный крест будет установлен под эгидой Терского общества любителей казачьей старины. Совместно с этим обществом будут проводиться и мероприятия епархиального духовного центра казачества — Губинские и Евдокимовские чтения.

Общество любителей казачьей старины было возрождено по благословению архиепископа. Оно проработало уже год. Этим обществом также выпускается Терский сборник. Сейчас вышел в свет первый его номер.

Сборник объединяет статьи представителей казачьей интеллигенции и авторитетных историков Северного Кавказа. Вышел также сборник рефератов школьников по казачьей теме.