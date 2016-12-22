В храме Христа Спасителя началось отпевание Андрея Карлова

19 декабря бывший сотрудник турецкого полицейского спецназа Мевлют Мерт Алтынташ застрелил посла России в Турции Андрея Карлова на открытии фотовыставки в Центре современного искусства в Анкаре

Москва, , 14:10 — REGNUM В храме Христа Спасителя в Москве началось отпевание посла России Андрея Карлова, убитого 19 декабря в Анкаре на открытии выставки. Об этом сообщает сегодня, 22 декабря, радио «Вести ФМ».

«Заупокойное богослужение совершает патриарх Московский и всея Руси Кирилл, — говорится в сообщении. — На церемонии присутствуют коллеги, друзья и родные дипломата. Служба сопровождается колокольным звоном».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 декабря бывший сотрудник турецкого полицейского спецназа Мевлют Мерт Алтынташ застрелил посла России в Турции Андрея Карлова на открытии фотовыставки в Центре современного искусства в Анкаре.

МИД России назвало убийство дипломата терактом.

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