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Осужденная за репост воспитатель из Зауралья осталась в заключении

Общество
В ходе апелляционного рассмотрения дела ей смягчили приговор на месяц

Курган, 22 Декабря 2016, 14:07 — REGNUM  Воспитательнице детского сада, осуженной за репост в «ВКонтакте», Курганский областной суд сегодня смягчил приговор с шести до пяти месяцев колонии, сообщают ее адвокаты.

Защита осужденной в ходе рассмотрения апелляции просила полностью отменить решение Катайского районного суда и вынести в отношении Чудновец оправдательный приговор. Прокуратура ходатайствовала приговорить Евгению к одному году исправительных работ с удержанием 15% от заработной платы. Но Курганский суд лишь на месяц сократил ранее установленное наказание.

Адвокаты заявили, что готовят обжалование приговора в Европейском суде по правам человека. Евгения же пока находится в следственном изоляторе. Мало того, ее пытаются лишить родительских прав, а ее родственники стараются оформить опекунство над ее трехлетним сыном.

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Напомним, воспитателя детского сада Евгению Чудновец Катайский районный суд признал виновной в перепосте в группу «ВКонтакте» летом 2015 года видео с фэйкового аккаунта, где запечатлен ребенок со спущенными штанами в туалете детского лагеря. Евгения, как и другие участники группы, решила, что произошло это не без участия взрослых. За репост Чудновец объявили в федеральный розыск летом этого года и задержали в Екатеринбурге. Суд продлился два месяца. Ее обвинили в изготовлении и обороте материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и приговорили к шести месяцам лишения свободы.

Ранее СКР, прокуратура, уполномоченный по правам ребенка РФ Анна Кузнецова возмутились суровостью приговора. Ведь Чудновец преследовала благие цели: найти и наказать обидчиков ребенка, снятого на видео. Причем после репоста Евгении на скорую руку были найдены вожатый и воспитательница отряда, в котором находился изображенный на видео несовершеннолетний. Они осуждены на серьезные сроки — три и шесть лет колонии.

В делах Чудновец, вожатого и воспитательницы множество недочетов и нестыковок. В частности лишь в качестве свидетеля привлекался человек, который выложил ролик в сеть для общего доступа, пояснял ранее корреспонденту ИА REGNUM адвокат Алексей Бушмаков.

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