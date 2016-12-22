Обыски в офисах банка «Советский» идут в Петербурге и других городах — СМИ

Санкт-Петербург, , 14:09 — REGNUM В отделениях и офисах банка «Советский» в Санкт-Петербурге и ряде других городов России идут широкомасштабные следственные действия. Обыски и выемки документов ведут сотрудники Департамента экономической безопасности МВД РФ вместе с региональными коллегами, сообщает «Фонтанка.ру».

По данным издания, в Петербурге обыски проводятся при участии оперативников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции и Главного следственного управления ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Основанием для таких действий стало возбуждение уголовного дела, связанного с деятельностью банка, по статье 159, часть 4 («Мошенничество в особо крупном размере»).

«В Петербурге обыски проходят по девяти адресам <…> силовики собираются доставлять к следователям фигурантов дела, особое внимание будет уделяться собственникам», — отмечает источник.

АО «Банк «Советский» был основан еще в 1990 году на базе отделения «Советское» Промстройбанка СССР в Вологде. Головной офис находится в Санкт-Петербурге. Банк «Советский» является членом Ассоциации Российских Банков и Ассоциации Банков Северо-Запада. Банк является участником Системы страхования вкладов

«Банк «Советский» — средний по размеру активов банк. Основной источник фондирования — средства физлиц. На конец текущего года активы банка составляли более 51 млрд рублей. Помимо частных лиц банк обслуживает небольшое количество корпоративных клиентов, по данным Banki.ru. Банк «Советский» имеет сеть продаж в Северо-Западном и Центральном федеральных округах РФ.

С 23 октября 2015 года ЦБ РФ ввел в банк временную администрацию, возложив соответствующие функции на Агентство по страхованию вкладов. 29 февраля 2016 года было объявлено, что санатором банка выбрано ПАО «Татфондбанк», контролирующее с марта 2016 года 99,999% акций «Советского». 24 апреля были избраны новые составы совета директоров и правления, осуществляющих управление банком.

«С мая по август 2015 года владельцами банка выступали Александр Тепляков (19,16%), Владимир Митрушин (19,07%), Андрей Карпов (15,00%), Олег Некрасов (9,20%), Кирилл Ласкин (9,20%), Олег Николаев (3,07%), Егор Бабеев (3,02%), Глеб Шахов (1,75%), Александр Старовойтов (9,65% через ООО «СпецТрейдинг), Анатолий Нестеров (6,93% через ЗАО «Юридическая фирма Единой Энергетической Системы»), Благотворительный фонд «Древо жизни» (2,98%), акционеры-миноритарии (0,93)%. Совет директоров банка возглавляет сын Владимира Митрушина, бывший топ-менеджер Красбанка Станислав Митрушин», — сообщает сайт Banki.ru.