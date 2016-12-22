Госдуме предложили запретить продавать салюты пьяным и молодым

Новогодние сводки МЧС ежегодно «пестрят» случаями с пострадавшими детьми, отмечают в Совфеде

Москва, , 13:54 — REGNUM Законопроект, фактически приравнивающий продажу салютов к продаже алкоголя, внесен в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря. Запрещается продавать пиротехнические изделия несовершеннолетним то есть в возрасте до 18 лет, а также лицам, находящимся в состоянии опьянения.

За нарушение правил сенатор предлагает установить максимальный штраф 3 тыс. рублей для граждан, 30 тыс. — для должностных лиц, 300 тыс. — для юридических лиц.

Сейчас салюты могут купить только граждане, достигшие 16-и лет.