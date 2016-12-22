Госдуме предложили запретить продавать салюты пьяным и молодым
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Москва, 22 Декабря 2016, 13:54 — REGNUM Законопроект, фактически приравнивающий продажу салютов к продаже алкоголя, внесен в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря. Запрещается продавать пиротехнические изделия несовершеннолетним то есть в возрасте до 18 лет, а также лицам, находящимся в состоянии опьянения.
За нарушение правил сенатор предлагает установить максимальный штраф 3 тыс. рублей для граждан, 30 тыс. — для должностных лиц, 300 тыс. — для юридических лиц.
Сейчас салюты могут купить только граждане, достигшие 16-и лет.
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