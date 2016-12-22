Новогодние украшения в Мурманске поместили под круглосуточную охрану

В то время, пока жилищники не справляются с последствиями снегопада, городская администрация продолжает украшать областной центр к Новому году

Мурманск, , 13:45 — REGNUM Новая иллюминация в центре Мурманска будет находиться под круглосуточной охраной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации областного центра.

«На площади Пять Углов появилась новая иллюминация: светодиодные панно «Зима — весна» и «Лето — осень», — отметили в администрации. — Размеры конструкций — 8 на 28 метров. Всего на обеих площадках разместились около 75 световых элементов: бабочек, цветов, снежинок, снеговиков, пожелтевших листьев».

Как подчеркнули в администрации, «этот сюрприз для северян подготовило предприятие «Мурманские городские парки и скверы».

«Для предупреждения случаев вандализма новогодние украшения будут находиться под круглосуточной охраной», — сообщили в пресс-службе. По данным городских властей, монтаж конструкций завершён, уже сейчас организация, которая занималась установкой, получает «восторженные отзывы мурманчан». В то же время продолжается установка светового панно на Кольском, 101. Оно будет представлять собой символический айсберг с двумя медведями, играющими в снежки.

Напомним, как и в прошлом году, световые композиции украсили все округа заполярной столицы. По информации ИА REGNUM, в этом году на украшение города к новогодним праздникам было потрачено 14 миллионов рублей.

В то время, как городские власти создают в Мурманске праздничное настроение, глава областного правительства советует им «сосредоточиться на первоочередных проблемах». Муниципальные образования Мурманской области оказались не готовы к зиме.

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