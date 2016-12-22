Четверг, 22 Декабря 2016 года
15:58:42 МСК

Новогодние украшения в Мурманске поместили под круглосуточную охрану

Общество
В то время, пока жилищники не справляются с последствиями снегопада, городская администрация продолжает украшать областной центр к Новому году

Мурманск, 22 Декабря 2016, 13:45 — REGNUM  Новая иллюминация в центре Мурманска будет находиться под круглосуточной охраной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации областного центра.

«На площади Пять Углов появилась новая иллюминация: светодиодные панно «Зима — весна» и «Лето — осень», — отметили в администрации. — Размеры конструкций — 8 на 28 метров. Всего на обеих площадках разместились около 75 световых элементов: бабочек, цветов, снежинок, снеговиков, пожелтевших листьев».

Как подчеркнули в администрации, «этот сюрприз для северян подготовило предприятие «Мурманские городские парки и скверы».

«Для предупреждения случаев вандализма новогодние украшения будут находиться под круглосуточной охраной», — сообщили в пресс-службе. По данным городских властей, монтаж конструкций завершён, уже сейчас организация, которая занималась установкой, получает «восторженные отзывы мурманчан». В то же время продолжается установка светового панно на Кольском, 101. Оно будет представлять собой символический айсберг с двумя медведями, играющими в снежки.

Напомним, как и в прошлом году, световые композиции украсили все округа заполярной столицы. По информации ИА REGNUM, в этом году на украшение города к новогодним праздникам было потрачено 14 миллионов рублей.

В то время, как городские власти создают в Мурманске праздничное настроение, глава областного правительства советует им «сосредоточиться на первоочередных проблемах». Муниципальные образования Мурманской области оказались не готовы к зиме.

Читайте ранее в этом сюжете: Губернатор Заполярья Марина Ковтун раскритиковала работу мурманских властей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Городское благоустройство
Главное сегодня
NB!
22.12.16
Станислав СтремидловскийУкраинец о Казахстане: «Неприветливые пограничники, полицейские-взяточники»
КиевУкраина Обзоры украинской региональной прессы Политика
NB!
22.12.16
Станислав ТарасовСтанет ли устойчивым альянс России, Ирана и Турции?
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
22.12.16
Борьба с «Боярышником»: От смены акцизной политики до отставки Левченко
МоскваРоссия Алкогольные отравления Политика
NB!
22.12.16
Ашот ПогосянЧто приходит реже – дружба или любовь?
МоскваРоссия Проект «Люди России» Общество
NB!
22.12.16
Иран и Казахстан договорились вместе бороться с исламофобией
АстанаКазахстан Ядерная программа Ирана Политика
NB!
22.12.16
Большинство учений НАТО направлены против России — Шойгу
МоскваРоссия Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
22.12.16
Мы начинаем уходить от «палочной системы» — Абызов о надзорной деятельности
МоскваРоссия Контрольно-надзорная деятельность Общество
NB!
22.12.16
Фолкленды: «их имена известны только Богу»
Буэнос-АйресАргентина Конфликт вокруг Фолклендских островов Политика
NB!
22.12.16
Штраф за вандализм в отношении искусства может составить до 100 тыс. рублей
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Культура
NB!
22.12.16
Похороны в Югре: «Чуть не потеряли гроб с лодки, чуть сами не утонули»
СаранпаульЮграРоссия Ритуальные услуги и содержание кладбищ Общество
NB!
22.12.16
Жители США относятся к России, как во времена «холодной войны»
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
22.12.16
Максим ИсаевGlobal Times: Тиллерсон вряд ли растопит отношения между США и Россией
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
22.12.16
Госдуму «эвакуируют»
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
22.12.16
Неработающую реанимацию в орловской больнице проверяют следователи
КромыОрловская областьРоссия Кадровые проблемы в медицине Общество
NB!
22.12.16
Максим ИсаевChatham House: Экономическому лидерству США и Великобритании — конец
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Экономика
NB!
22.12.16
Евро выйдет в паритет к доллару на уровне 65 рублей?
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
22.12.16
«Спрос на рубль падает»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
22.12.16
Военные Украины раскритиковали полученные от США беспилотники
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
22.12.16
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Александр Колесниченко
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
22.12.16
Весь пакет акций «Приватбанка» обошелся Украине в одну гривну
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
22.12.16
ООН готовит механизм расследования военных преступлений в Сирии
ВашингтонСША Война в Сирии Политика
NB!
22.12.16
«Это забавы, которые ничего не стоят» — о переносе Единого дня голосования
ВладивостокРоссия Реформа избирательной системы Политика
ещё главное