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На борьбу с борщевиком в Ленобласти выделят 40 млн рублей

Общество
За 2016 год удалось очистить от опасного растения почти тысячу гектаров земли
Борщевик
Иллюстрация: Pixabay.com
Борщевик

Санкт-Петербург, Ленинградская область, 22 Декабря 2016, 13:08 — REGNUM  Более 1 тысячи гектаров земли удалось избавить от борщевика и вернуть в сельскохозяйственный оборот в Ленинградской области в 2016 году. На борьбу с опасным растением из бюджета региона было потрачено 12 млн рублей, сообщили в комитете по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленобласти.

Борьбу с борщевиком вели более 30 сельхозпредприятий, которые обработали земли площадью в 5109 га. Кроме того, еще 49 поселений Ленобласти очистили от борщевика 1345 га муниципальных земель.

«В 2017 году к борьбе с борщевиком в Ленинградской области присоединятся 69 сельских поселений. На мероприятия по освобождению земель от сорняка выделено 40 млн рублей», — отметили 22 декабря в пресс-службе правительства Ленобласти.

Ежегодно количество хозяйств, присоединяющихся к уничтожению борщевика, растет в Ленобласти на 40%, при этом на 30% и более увеличивается площадь обрабатываемых от воспроизводства борщевика земель.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 году Министерством сельского хозяйства РФ борщевик Сосновского, заполонивший с 1990-х годов незасеянные поля Центральной и Северо-Западной части России, исключен из списка сельскохозяйственных культур.

В 2010 году по инициативе администрации Ленобласти впервые в России была разработана концепция борьбы с борщевиком Сосновского. В 2011 году в регионе началась реализация долгосрочной целевой программы по борьбе с борщевиком. В качестве методов борьбы определили прежде всего обработки гербицидами, а также рекомендована перепашка площадей и культивирование новых культур на освобожденных площадях.

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