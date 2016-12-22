Четверг, 22 Декабря 2016 года
15:50:11 МСК

«Массовые трагедии 2016 года — сигнал к реформе в надзорной деятельности»

Общество
На федеральном уровне действует 44 органа контрольно-надзорной деятельности, в которых занято более 400 тыс. работников, однако со своими задачами ведомства не справляются

Москва, 22 Декабря 2016, 13:43 — REGNUM  Массовые трагедии 2016 года свидетельствуют о том, что система государственного контроля и надзора требует серьезных преобразований. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 декабря заявил министр по вопросам Открытого правительства РФ Михаил Абызов на совещании в Доме правительства о контрольно-надзорной деятельности.

«Только за последний год у нас произошло три массовые трагедии, я напомню их: это трагедия на Сямозере, трагедия в ХМАО при перевозке детей и вот сейчас Иркутск, погибли десятки наших граждан, много детей», — заявил Абызов.

По его словам, окончательные выводы по этим случаям делать пока рано. Однако учитывая, что в России на федеральном уровне действует 44 органа контрольно-надзорной деятельности и более 400 тыс. человек заняты в этой сфере государственного управления, «наверное, что-то у нас происходит не так и требует серьезной перестройки и серьезного нового отношения», отметил министр.

В целях реформирования системы контроля и надзора президиум Совета при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам 21 декабря был утвержден паспорт приоритетной программы по реформе контроля и надзора, подчеркнул он.

В частности, паспорт проекта предусматривает сокращение административной нагрузки на предпринимателей на 50%, снижение уровня материального ущерба на 30% и число смертельных случаев, заболеваний и травмированных на 50% — все к 2025 году.

Одной из ключевых новаций для достижения этих задач, как подчеркнул ранее министр, станет изменение оценки контрольно-надзорной деятельности, когда главным критерием ее эффективности будет не число проверок и проведенных мероприятий, а динамика показателей ущерба.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Контрольно-надзорная деятельность
Главное сегодня
NB!
22.12.16
Станислав СтремидловскийУкраинец о Казахстане: «Неприветливые пограничники, полицейские-взяточники»
КиевУкраина Обзоры украинской региональной прессы Политика
NB!
22.12.16
Станислав ТарасовСтанет ли устойчивым альянс России, Ирана и Турции?
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
22.12.16
Борьба с «Боярышником»: От смены акцизной политики до отставки Левченко
МоскваРоссия Алкогольные отравления Политика
NB!
22.12.16
Ашот ПогосянЧто приходит реже – дружба или любовь?
МоскваРоссия Проект «Люди России» Общество
NB!
22.12.16
Иран и Казахстан договорились вместе бороться с исламофобией
АстанаКазахстан Ядерная программа Ирана Политика
NB!
22.12.16
Большинство учений НАТО направлены против России — Шойгу
МоскваРоссия Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
22.12.16
Мы начинаем уходить от «палочной системы» — Абызов о надзорной деятельности
МоскваРоссия Контрольно-надзорная деятельность Общество
NB!
22.12.16
Фолкленды: «их имена известны только Богу»
Буэнос-АйресАргентина Конфликт вокруг Фолклендских островов Политика
NB!
22.12.16
Штраф за вандализм в отношении искусства может составить до 100 тыс. рублей
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Культура
NB!
22.12.16
Похороны в Югре: «Чуть не потеряли гроб с лодки, чуть сами не утонули»
СаранпаульЮграРоссия Ритуальные услуги и содержание кладбищ Общество
NB!
22.12.16
Жители США относятся к России, как во времена «холодной войны»
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
22.12.16
Максим ИсаевGlobal Times: Тиллерсон вряд ли растопит отношения между США и Россией
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
22.12.16
Госдуму «эвакуируют»
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
22.12.16
Неработающую реанимацию в орловской больнице проверяют следователи
КромыОрловская областьРоссия Кадровые проблемы в медицине Общество
NB!
22.12.16
Максим ИсаевChatham House: Экономическому лидерству США и Великобритании — конец
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Экономика
NB!
22.12.16
Евро выйдет в паритет к доллару на уровне 65 рублей?
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
22.12.16
«Спрос на рубль падает»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
22.12.16
Военные Украины раскритиковали полученные от США беспилотники
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
22.12.16
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Александр Колесниченко
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
22.12.16
Весь пакет акций «Приватбанка» обошелся Украине в одну гривну
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
22.12.16
ООН готовит механизм расследования военных преступлений в Сирии
ВашингтонСША Война в Сирии Политика
NB!
22.12.16
«Это забавы, которые ничего не стоят» — о переносе Единого дня голосования
ВладивостокРоссия Реформа избирательной системы Политика
ещё главное