«Массовые трагедии 2016 года — сигнал к реформе в надзорной деятельности»

На федеральном уровне действует 44 органа контрольно-надзорной деятельности, в которых занято более 400 тыс. работников, однако со своими задачами ведомства не справляются

Москва, , 13:43 — REGNUM Массовые трагедии 2016 года свидетельствуют о том, что система государственного контроля и надзора требует серьезных преобразований. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 декабря заявил министр по вопросам Открытого правительства РФ Михаил Абызов на совещании в Доме правительства о контрольно-надзорной деятельности.

«Только за последний год у нас произошло три массовые трагедии, я напомню их: это трагедия на Сямозере, трагедия в ХМАО при перевозке детей и вот сейчас Иркутск, погибли десятки наших граждан, много детей», — заявил Абызов.

По его словам, окончательные выводы по этим случаям делать пока рано. Однако учитывая, что в России на федеральном уровне действует 44 органа контрольно-надзорной деятельности и более 400 тыс. человек заняты в этой сфере государственного управления, «наверное, что-то у нас происходит не так и требует серьезной перестройки и серьезного нового отношения», отметил министр.

В целях реформирования системы контроля и надзора президиум Совета при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам 21 декабря был утвержден паспорт приоритетной программы по реформе контроля и надзора, подчеркнул он.

В частности, паспорт проекта предусматривает сокращение административной нагрузки на предпринимателей на 50%, снижение уровня материального ущерба на 30% и число смертельных случаев, заболеваний и травмированных на 50% — все к 2025 году.

Одной из ключевых новаций для достижения этих задач, как подчеркнул ранее министр, станет изменение оценки контрольно-надзорной деятельности, когда главным критерием ее эффективности будет не число проверок и проведенных мероприятий, а динамика показателей ущерба.