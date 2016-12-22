В Хакасии запретили продажу опасной спиртосодержащей продукции

Абакан, , 12:58 — REGNUM Глава Хакасии Виктор Зимин подписал постановление о введении на территории республики режима повышенной готовности. Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, это делается для реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от ЧС. В том числе в Хакасии вводится запрет на розничную торговлю спиртосодержащей продукцией.

В перечень запрещенных вошли средства для ванн с содержанием этилового спирта 90% (включая «Боярышник»), косметические лосьоны с содержанием этилового спирта 75%, растворы для наружного применения с содержанием этилового спирта 75%, ароматизаторы пищевые с содержанием этилового спирта 45% и так далее.

Комментируя этот запрет, Виктор Зимин заявил, что чрезвычайная ситуация, которая сложилась в Иркутской области, «заставляет принимать жесткие меры»: «Рисковать здоровьем и жизнью людей недопустимо».

Тем временем количество жертв отравления смертельными спиртосодержащими жидкостями в Иркутске продолжает расти. Как сообщили ИА REGNUM в Минздраве Приангарья, 22 декабря по состоянию на 16:00 по местному времени в шести больницах Иркутска находились 33 человека, отравившихся суррогатным средством «Боярышник», содержащим метиловый спирт. Шестерых пострадавших выписали, семеро — покинули лечебные учреждения, отказавшись от медицинской помощи.

Всего с 17 по 22 декабря, по предположительной информации, в результате отравления пострадали 118 человек, погибли 72 человека. Из них 41 человек скончался в лечебно-профилактических учреждениях. Количество поступивших в бюро судебно-медицинской экспертизы от организаций ритуальных услуг — 31. Еще сегодня утром было известно о 63 погибших.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, по факту произошедшего в Иркутске возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». Место производства алкогольного суррогата уже обнаружено. Управление Роспотребнадзора и полиция проверяют торговые точки, чтобы выявить и изъять опасную продукцию. В Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации.

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