Четверг, 22 Декабря 2016 года
15:56:41 МСК

На Среднем Урале властям Верхней Пышмы придётся «вернуть» 600 га леса

Общество
Ранее чиновники муниципалитета незаконно вывели значительные территории из городских лесов городского округа

Верхняя Пышма, Свердловская область, 22 Декабря 2016, 12:45 — REGNUM  В Свердловской области постановление главы администрации городского округа Верхняя Пышма об утверждении лесохозяйственного регламента лесов муниципалитета, согласно которому из городских лесов округа выводится территория свыше 600 гектаров, признано незаконным. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

В пресс-службе уточнили, что решение было принято судебной коллегией по административным делам Свердловского областного суда и вступило в законную силу.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в августе 2015 года постановлением главы администрации Верхней Пышмы был утверждён новый лесохозяйственный регламент, согласно которому площадь городского леса составила 407 гектар, тогда как ранее она была 1017 гектар. Данное решение вызвало широкий общественный резонанс среди жителей Верхней Пышмы, которые убеждены, что лесные насаждения берегут экологическую обстановку в городе. По словам местных активистов, статус городского леса должен быть присвоен и вовсе площади размером 1800 гектар. Горожане выступали с протестами, писали обращения в администрацию, но безрезультатно.

В итоге жители обратились в прокуратуру Свердловской области, после чего была организована проверка. В ходе надзорных мероприятий было установлено нарушении ст. 105 Лесного кодекса РФ. Также по итогам проверки был признан ничтожным договор между администрацией городского округа и дачным некоммерческим товариществом «ЕРАНОС», которому мэрия Верхней Пышмы выделила территорию из незаконно выведенного лесного фонда под строительство.

Однако Верхнепышминский городской суд не удовлетворил административный иск прокуратуры, и только после обжалования надзорным ведомством данного решения в вышестоящей судебной инстанции, иск прокуратуры был удовлетворён в полном объёме, а 600 гектаров городских лесов Верхней Пышмы будут сохранены.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти свердловской Верхней Пышмы лишили город 610 га леса

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экологические проблемы крупных городов
Главное сегодня
NB!
22.12.16
Станислав СтремидловскийУкраинец о Казахстане: «Неприветливые пограничники, полицейские-взяточники»
КиевУкраина Обзоры украинской региональной прессы Политика
NB!
22.12.16
Станислав ТарасовСтанет ли устойчивым альянс России, Ирана и Турции?
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
22.12.16
Борьба с «Боярышником»: От смены акцизной политики до отставки Левченко
МоскваРоссия Алкогольные отравления Политика
NB!
22.12.16
Ашот ПогосянЧто приходит реже – дружба или любовь?
МоскваРоссия Проект «Люди России» Общество
NB!
22.12.16
Иран и Казахстан договорились вместе бороться с исламофобией
АстанаКазахстан Ядерная программа Ирана Политика
NB!
22.12.16
Большинство учений НАТО направлены против России — Шойгу
МоскваРоссия Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
22.12.16
Мы начинаем уходить от «палочной системы» — Абызов о надзорной деятельности
МоскваРоссия Контрольно-надзорная деятельность Общество
NB!
22.12.16
Фолкленды: «их имена известны только Богу»
Буэнос-АйресАргентина Конфликт вокруг Фолклендских островов Политика
NB!
22.12.16
Штраф за вандализм в отношении искусства может составить до 100 тыс. рублей
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Культура
NB!
22.12.16
Похороны в Югре: «Чуть не потеряли гроб с лодки, чуть сами не утонули»
СаранпаульЮграРоссия Ритуальные услуги и содержание кладбищ Общество
NB!
22.12.16
Жители США относятся к России, как во времена «холодной войны»
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
22.12.16
Максим ИсаевGlobal Times: Тиллерсон вряд ли растопит отношения между США и Россией
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
22.12.16
Госдуму «эвакуируют»
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
22.12.16
Неработающую реанимацию в орловской больнице проверяют следователи
КромыОрловская областьРоссия Кадровые проблемы в медицине Общество
NB!
22.12.16
Максим ИсаевChatham House: Экономическому лидерству США и Великобритании — конец
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Экономика
NB!
22.12.16
Евро выйдет в паритет к доллару на уровне 65 рублей?
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
22.12.16
«Спрос на рубль падает»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
22.12.16
Военные Украины раскритиковали полученные от США беспилотники
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
22.12.16
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Александр Колесниченко
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
22.12.16
Весь пакет акций «Приватбанка» обошелся Украине в одну гривну
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
22.12.16
ООН готовит механизм расследования военных преступлений в Сирии
ВашингтонСША Война в Сирии Политика
NB!
22.12.16
«Это забавы, которые ничего не стоят» — о переносе Единого дня голосования
ВладивостокРоссия Реформа избирательной системы Политика
ещё главное