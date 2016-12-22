На Среднем Урале властям Верхней Пышмы придётся «вернуть» 600 га леса

Верхняя Пышма, Свердловская область, , 12:45 — REGNUM В Свердловской области постановление главы администрации городского округа Верхняя Пышма об утверждении лесохозяйственного регламента лесов муниципалитета, согласно которому из городских лесов округа выводится территория свыше 600 гектаров, признано незаконным. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

В пресс-службе уточнили, что решение было принято судебной коллегией по административным делам Свердловского областного суда и вступило в законную силу.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в августе 2015 года постановлением главы администрации Верхней Пышмы был утверждён новый лесохозяйственный регламент, согласно которому площадь городского леса составила 407 гектар, тогда как ранее она была 1017 гектар. Данное решение вызвало широкий общественный резонанс среди жителей Верхней Пышмы, которые убеждены, что лесные насаждения берегут экологическую обстановку в городе. По словам местных активистов, статус городского леса должен быть присвоен и вовсе площади размером 1800 гектар. Горожане выступали с протестами, писали обращения в администрацию, но безрезультатно.

В итоге жители обратились в прокуратуру Свердловской области, после чего была организована проверка. В ходе надзорных мероприятий было установлено нарушении ст. 105 Лесного кодекса РФ. Также по итогам проверки был признан ничтожным договор между администрацией городского округа и дачным некоммерческим товариществом «ЕРАНОС», которому мэрия Верхней Пышмы выделила территорию из незаконно выведенного лесного фонда под строительство.

Однако Верхнепышминский городской суд не удовлетворил административный иск прокуратуры, и только после обжалования надзорным ведомством данного решения в вышестоящей судебной инстанции, иск прокуратуры был удовлетворён в полном объёме, а 600 гектаров городских лесов Верхней Пышмы будут сохранены.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти свердловской Верхней Пышмы лишили город 610 га леса